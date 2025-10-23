Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Değerlerimizle Aile Olmak" programı düzenlendi

        Diyarbakır'da 2025 Aile Yılı dolayısıyla "Değerlerimizle Aile Olmak" konulu program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 19:40 Güncelleme: 23.10.2025 - 19:40
        Diyarbakır'da "Değerlerimizle Aile Olmak" programı düzenlendi
        Diyarbakır'da 2025 Aile Yılı dolayısıyla "Değerlerimizle Aile Olmak" konulu program düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dicle Üniversitesi (DÜ) ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Cahit Sıtkı Tarancı Salonu'nda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, Aile Yılı kapsamında toplumun en güçlü yapı taşı olan aile üzerine, düşünmek, konuşmak ve aile kavramını yüceltmek için bir arada olduklarından memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Yenigün, "Ailelerin birlik ve beraberliğini güçlendirici politikaların hayata geçirilmesi noktasında bakanlığımızın üzerinde büyük bir görev bulunuyor. Bizler de bu konuda çalışmalar sürdürüyoruz." dedi.

        Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin yalnızca ekonomik göstergelerle değil aynı zamanda toplumsal yapının güçlülüğü, kültürel derinliği ve insani gelişmişlik göstergeleriyle de değerlendirildiğini ifade eden Yenigün, "Tarih boyunca yükselen her uygarlığın temelinde kadın ve erkeğin ortak emeği yer alırken, geri kalmışlığın izleri çoğu zaman kadının toplumsal ve sosyal yaşamdan uzaklaştırıldığı dönemlerde görülmektedir. Kadınların hak ettikleri konuma ulaşmaları, yalnızca kadınların değil, adil, müreffeh ve güçlü bir toplum inşa etme sorumluluğunu paylaşan herkesin ortak görevidir. Güçlü, gelişmiş ve sürdürülebilir bir toplum, kadınların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamda etkin biçimde yer almasıyla mümkündür. Biliyoruz ki kadının güçlendiği yerde aile güçlenir, ailenin güçlendiği yerde toplum köklenir ve ülke yükselir. " dedi.

        Yenigün, ailenin ve kadınların korunması ve gelişmesi için bakanlık olarak hayata geçirdikleri ve yürüttükleri proje ve çalışmaları anlattı.

        DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat da toplumu toplum yapan en önemli yapının aile olduğunu ve bunun üzerinde konuşulması gerektiğini vurguladı.

        Ailenin önemine değinen Eronat, şunları kaydetti:

        "Bugünün anlam ve önemine binaen, 'Değerlerimizle Aile Olmak' temasını ele alırken, kökleri binlerce yıl öncesine dayanan Türk-İslam kültürümüzdeki aile anlayışını da hatırlamak istiyoruz. Malumunuz, her bireyin hayatında bazı sabiteler vardır. Aidiyet, kimlik, inanç, değer, gelenek... Bunların çoğu ilk olarak ailede şekillenir. Aile, sadece biyolojik bir yapı değil, sevgiyle, merhametle, saygıyla örülmüş bir gönül bağıdır. Aynı zamanda insani değerlerin aktarım merkezi, bir karakter inşa alanı, bir kültür üretim birimidir."

        Eski AK Parti Milletvekili Oya Eronat da 2025 Aile Yılı kapsamında Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklarca yürütülen çalışmaların Diyarbakır'da başarıyla karşılık gördüğünü ifade etti.

        Aile Yılı ve Terörsüz Türkiye sürecinin çok uyumlu iki konu olduğunu söyleyen Eronat, "Terörsüz Türkiye, ülkemizin geleceği için anneler ile çocukları bir araya getirmek için yapılan bir çalışma. Aile Yılı zaten ailenin önemine binaen ve iç içe geçmiş iki konu." dedi.

        Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Kocaman da toplumsal değerlerin korunması, aile kurumunun güçlendirilmesi ve kadının toplumdaki etkinliğinin artırılması yönünde önemli sorumluluklar üstlendiklerini ve bu yönde birçok çalışma yaptıklarını kaydetti.

        DÜ Rektörü Eronat, programın sonunda katılımı ve desteğinden dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün'e plaket takdim etti.

        Programa, rektör yardımcıları, kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Katılımcılar daha sonra 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi karşılama salonunda Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü ve Sur Aile Destek Merkezi-2 bünyesinde açılan atölyelerde kursiyerlerce hazırlanan el işi ürünler sergisini gezdi.

