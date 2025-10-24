Diyarbakır'da "4. Doğu Dahiliye Kongresi" başladı

Diyarbakır'da Güneydoğu İç Hastalıkları Derneği (GİHAD) ile Dahiliye Uzmanları Derneği (DAHUDER) tarafından düzenlenen "4. Doğu Dahiliye Kongresi" başladı.

Bir otelde başlayan, "Bilimle Güçlen, Bölgenle Paylaş" temasıyla 3 gün sürecek kongrede alanında uzman doktorlar tarafından iç hastalıklarla ilgili gelişmeler ele alınacak.

Kongrenin başkanlığını yürüten GİHAD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. İhsan Solmaz, Diyarbakır'da 4. Doğu Dahiliye Kongresi'ni düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Solmaz, şunları kaydetti:

"Dahiliye uzmanlarının bir kongrede yan yana gelmesini istedik. Bunun için bölgemizde var olmaya çalışıyoruz. Dahiliye alanında daha da güçlenmemiz için dahiliye uzmanlarının birlik olması lazım. Bunun için derneğimize uzmanların üye olmasını istiyoruz. Bu tür kongreler gerçekten çok değerlidir. Güzel ve verimli bir kongre olacağını umuyorum." dedi.

DAHUDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Seyit Uyar ise kongrelerde bilimsel bilgi paylaşımlarının yapıldığını belirtti.