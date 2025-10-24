Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "4. Doğu Dahiliye Kongresi" başladı

        Diyarbakır'da Güneydoğu İç Hastalıkları Derneği (GİHAD) ile Dahiliye Uzmanları Derneği (DAHUDER) tarafından düzenlenen "4. Doğu Dahiliye Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 16:51 Güncelleme: 24.10.2025 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "4. Doğu Dahiliye Kongresi" başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da Güneydoğu İç Hastalıkları Derneği (GİHAD) ile Dahiliye Uzmanları Derneği (DAHUDER) tarafından düzenlenen "4. Doğu Dahiliye Kongresi" başladı.

        Bir otelde başlayan, "Bilimle Güçlen, Bölgenle Paylaş" temasıyla 3 gün sürecek kongrede alanında uzman doktorlar tarafından iç hastalıklarla ilgili gelişmeler ele alınacak.

        Kongrenin başkanlığını yürüten GİHAD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. İhsan Solmaz, Diyarbakır'da 4. Doğu Dahiliye Kongresi'ni düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

        Solmaz, şunları kaydetti:

        "Dahiliye uzmanlarının bir kongrede yan yana gelmesini istedik. Bunun için bölgemizde var olmaya çalışıyoruz. Dahiliye alanında daha da güçlenmemiz için dahiliye uzmanlarının birlik olması lazım. Bunun için derneğimize uzmanların üye olmasını istiyoruz. Bu tür kongreler gerçekten çok değerlidir. Güzel ve verimli bir kongre olacağını umuyorum." dedi.

        DAHUDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Seyit Uyar ise kongrelerde bilimsel bilgi paylaşımlarının yapıldığını belirtti.

        Uyar, "Kongrelerimiz ciddi katılımlarla sürüyor. Dernek üye sayılarımız 1000'i geçti. 'Ben değil biz varız' sloganıyla yola çıktık. Ultrason kursları geçen hafta yapıldı. Dahiliyenin gelişmesi için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dernek olarak dahiliye ve bu alana ilişkin fikirleri, oluşumları ve organizasyonları destekleme fikrindeyiz. Maddi ve manevi ne gerekiyorsa yapmak istiyoruz. Bu bilimsel programa desteği olanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Avrupa İç Hastalıkları Derneği (EFIM) Başkanı Prof. Dr. Ricardo Gomez Huelgas da kongreye davet edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirti.

        Konuşmaların ardından Solmaz, kongreye katılım sağladığı için Huelgas'e plaket verdi.

        Oturumlarla devam eden kongre, 26 Ekim'de sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı

        Benzer Haberler

        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, basın mensuplarıyla bir...
        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, basın mensuplarıyla bir...
        Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da UNICEF ve AB'den gazeteciler ile dijital içerik üreticilerine...
        Diyarbakır'da UNICEF ve AB'den gazeteciler ile dijital içerik üreticilerine...
        DÜ, ERASMUS projesi ile Avrupa'daki üniversitelerle partner kurum olarak ye...
        DÜ, ERASMUS projesi ile Avrupa'daki üniversitelerle partner kurum olarak ye...
        Uzmanından, "Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor" uyarısı
        Uzmanından, "Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor" uyarısı
        Elektrik tesisatının eskiyen bakır kabloları "sıfır atık" temasıyla değerli...
        Elektrik tesisatının eskiyen bakır kabloları "sıfır atık" temasıyla değerli...