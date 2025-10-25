Diyarbakır'da "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Çalıştayı" düzenlendi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, "Terörün en büyük mağduru kadınlar ve çocuklardır. Bugün Türkiye'de filizlenen güven ve huzur iklimi bizim en kıymetli kazanımımızdır. Bu huzur ortamını hep birlikte, kadınlarımızın eliyle kalıcı bir refaha, ekonomik canlılığa dönüştürmek boynumuzun borcudur." dedi.

Çalıştaya katılmak üzere kente gelen Erdoğan ve beraberindeki komisyon üyeleri, Vali Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Daha sonra Komisyonun, Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlediği, Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı kapsayan "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Çalıştayı"nın açılışında konuşan Erdoğan, komisyon olarak kadın erkek fırsat eşitliğini sahada görmek, yereldeki temsilcilerini dinlemek ve birlikte çalışmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Ocak ayında Kastamonu, Çankırı ve Sinop, mayıs ayında ise İzmir, Aydın ve Manisa temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, bugün de Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı dinlemek ve görüş alışverişinde bulunmak için Diyarbakır'da olduklarını ifade etti.

Her şehrin hikayesinin birbirinden farklı ancak her şehrin hikayesinin Türkiye'nin hikayesi olduğunu ifade eden Erdoğan, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın kadın alanında çalışan tüm dinamiklerini ve paydaşlarını bir araya getirdiklerini aktardı. Amaçlarının, bölgedeki her kadını ekonomik ve sosyal hayatın merkezine güçlü bir aktör olarak taşıyabilmek olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Komisyon olarak farkındayız ki, ülkelerin kaderi kadınların alınlarında yazılıdır. Kadının metalaştırıldığı, kadın emeğinin ucuz iş gücü olarak görüldüğü, siyasetten ve yönetimden kadının dışlandığı ülkelerin ilerleme şansı yoktur. Kalkınmanın ve refahın anahtarı kadınlarımızın önündeki tüm engelleri kaldırmaktan geçer. Kadın güçlü ise ekonomi güçlüdür, kadın üretiyorsa istihdam büyür, kadın yönetimde ise kararlar daha adil ve insancıl olur. Komisyon olarak amacımız, asla ve asla kadına erkek aleyhine imtiyaz sağlamak değildir. Fırsat ve adalet kavramlarını yüceltmektir çünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifadesiyle kadının üretimden, toplumdan, siyasetten ve akademiden dışlandığı bir sistem sadece eksik değil ayrıca adaletsizdir."

Türkiye'de son 23 yılda kadın erkek fırsat eşitliğinin tesisi, kadının toplumdaki konumunun güçlendirilmesi ve kadın haklarının korunması amacıyla anayasal ve yasal düzlemde birçok reform yaptıklarını anlatan Erdoğan, bu kapsamda kadının işgücüne katılımı ve istihdamı, sosyal güvenlik destekleri gibi pek çok alanda kayda değer gelişmeler olduğunu belirtti. Komisyon olarak bu süreçte önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Kadın hakları konusunu konuştuğumuz şu günlerde ülke olarak çok daha büyük, hayati bir süreçten geçiyoruz. Terörsüz, huzurlu, güvenli bir Türkiye süreci. Biliyoruz ki terörün en büyük mağduru kadınlar ve çocuklardır. Terör sadece can almaz, istikbalimizi, umudumuzu ve kalkınma hayalimizi de çalar. Bugün Türkiye'de filizlenen güven ve huzur iklimi bizim en kıymetli kazanımımızdır. Bu huzur ortamını hep birlikte, kadınlarımızın eliyle kalıcı bir refaha, ekonomik canlılığa dönüştürmek boynumuzun borcudur. Terörsüz bir Türkiye sadece güvenli sokaklar değil aynı zamanda kadınların iş yeri açabildiği, kooperatif kurabildiği, okula, işe ve hayata özgürce katılabildiği bir Türkiye demektir. Bizler komisyon olarak kadınlarımızın gücüyle bu toprakların umudun, üretimin ve kardeşliğin sembolü olabilmesi için çalışmaya kararlıyız. Türkiye'nin her bir köşesinde kadınlarımızın daha güçlü olduğu bir toplumu inşa etmekte kararlıyız."

- "Kadına yönelik şiddette biz de Şanlıurfa gibi sıfır toleransla çalışıyoruz" Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da kentin 12 bin 500 yıllık tarihiyle 33 ayrı medeniyete ve birçok farklı kültüre ev sahipliği yaptığını söyledi. Dünyada okur yazar olmayan insanların yaklaşık üçte ikisinin kadınlardan oluştuğunu anlatan Zorluoğlu, Türkiye'de kadın erkek fırsat eşitliği konusunda hem mevzuatta hem de uygulamada çok önemli ilerlemeler yaşandığını anlattı. Zorluoğlu, şunları aktardı: "Ülkemiz genelinde kadınların iş gücüne katılım oranı yaklaşık yüzde 35 iken Diyarbakır-Şanlıurfa bölgesinde bu oran yüzde 22,7'dir. Bölgemizde kadınların yaklaşık yüzde 80'i ev içi sorumlulukları nedeniyle iş gücüne katılamamaktadır. Bununla birlikte eğitim tarafı umut vericidir. Ortaöğretim ve yükseköğretimde kız çocuklarının oranı istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Bu potansiyeli istihdama ve girişimciliğe çevirmek önümüzdeki dönemde hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimlerin en önemli çalışma alanı olmalıdır. Kadına yönelik şiddette biz de Şanlıurfa gibi sıfır toleransla çalışıyoruz."

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da kadın erkek fırsat eşitliği kavramının yalnızca bireylerin hak ve özgürlükleriyle sınırlı bir mesele olmadığını aynı zamanda adil, güçlü, sürdürülebilir bir toplum inşa etmenin de vazgeçilmez temeli olduğunu söyledi. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun yürüttüğü çalışmaların kendileri için de büyük önem taşıdığını, çıkacak sonuçların yereldeki yöneticilere bir ışık tutacağını ve rehberlik edeceğini düşündüğünü ifade eden Şıldak, kadınların toplumsal hayatın ve ailelerin olduğu kadar kalkınmanın da ana aktörleri olduğunu belirtti. Kadınların sosyal, iş ve akademik hayatta karşılaştıkları engellerin kaldırılmasının ortak çabaları olduğunu dile getiren Şıldak, şunları kaydetti: "Kadına yönelik şiddetle mücadele Şanlıurfa'da yürütülen en önemli çalışmaların başında gelmektedir. Bu konudaki ana mevzuat ve bunu destekleyen diğer bütün metinler en hassas şekilde uygulanmakta, mağdurların korunması ve şiddetin önlenmesi amacıyla azami gayret gösterilmektedir. Son 3 yıllık dönemde 12 bin 800'ün üzerinde tedbir kararının alındığını ve uygulandığını ifade etmek istiyorum. İlgili kurumlarımızın koordineli çalışmalarıyla bu kararların hızlı ve etkili biçimde uygulanması sağlanmakta, kadın, çocuk ve aile bireylerinin güvenliği her şeyin önünde tutulmaktadır."

Şıldak, Şanlıurfa'da şiddetin her türüne karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini sözlerine ekledi. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ise kamu, toplum ve devletin tüm kurumlarında kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olması gerektiğini aktardı. "Bugünün Türkiyesi Leyla Zana'ların, Merva Kavakçı'ların meclisten kovulduğu bir Türkiye değildir. Türkiye mevcut iktidarıyla dönüşü olmayan bir yola girmiştir." diyen Ataman, şunları kaydetti: "Diyarbakır kadın emeğiyle yeniden şekillenen güçlü bir şehirdir. Büyükşehir belediye başkanı kadındır, 5 kadın milletvekili vardır. Diyarbakır'da aktif olarak çalışan sigortalı kadın sayısı 157 bindir. İŞ-KUR'a kayıtlı kadın işgücü sayısı 90 bin 613'tür. 2025 yılında İŞ-KUR tarafından istihdam edilen kadın sayısı 6 bin 370'dir. Bu tablo bize gösteriyor ki kadınlarımız artık sadece evde değil iş yerinde, tarlada, fabrikada, ofiste üretimin kalbinde yer alıyor çünkü biz biliyoruz ki beşiği sallayan dünyayı sallar."