Amed Sportif Faaliyetler, Silifke Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 29 Ekim Çarşamba günü Nesine.com 3. Lig ekiplerinden Silifke Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Seyrantepe Şilbe Tesisleri'nde, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.
Amed Sportif Faaliyetler ekibi, karşılaşmanın hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak.
