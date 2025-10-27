Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler, Silifke Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 29 Ekim Çarşamba günü Nesine.com 3. Lig ekiplerinden Silifke Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 21:10 Güncelleme: 27.10.2025 - 21:10
        Amed Sportif Faaliyetler, Silifke Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 29 Ekim Çarşamba günü Nesine.com 3. Lig ekiplerinden Silifke Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre Seyrantepe Şilbe Tesisleri'nde, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.

        Amed Sportif Faaliyetler ekibi, karşılaşmanın hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak.

