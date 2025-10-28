Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 68 kişi yakalandı
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 68 kişi yakalandı.
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 68 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca suçların önlenmesi ve haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, "kasten öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "gece vakti silahla yağma" ile "ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan 68 kişi yakalandı.
Yakalanan zanlılar, adli makamlara sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.