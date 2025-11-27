Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırının şüphelisi yakalandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 16:33 Güncelleme: 27.11.2025 - 16:33
        Diyarbakır'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırının şüphelisi yakalandı
        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 12 Kasım'da Fırat Mahallesi 3. Sanayi Sitesinde Kerim Özel'in silahlı saldırı sonucu ölmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen firari Mazlum B'nin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde saklandığı tespit edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yapılan operasyonda Mazlum B. yakalandı.

        Diyarbakır'a getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

