Diyarbakır'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırının şüphelisi yakalandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 12 Kasım'da Fırat Mahallesi 3. Sanayi Sitesinde Kerim Özel'in silahlı saldırı sonucu ölmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen firari Mazlum B'nin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde saklandığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yapılan operasyonda Mazlum B. yakalandı.
Diyarbakır'a getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
