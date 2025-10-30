Dicle Üniversitesinden "rektörlük makam aracı" ile ilgili yapılan haberlere ilişkin açıklama

Dicle Üniversitesi (DÜ) tarafından, bazı ulusal ve yerel medyada yer alan "rektörlük makam aracı" ile ilgili haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yerel ve ulusal medyada rektörlük makam aracı ile ilgili gerçek dışı, dezenformasyon içerikli haberlerin paylaşıldığı belirtildi.

Rektörlük makam aracının, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın 11 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen ödül töreninin yapıldığı Turistik Palas Otel önünde zincirleme kazada hasar aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili kaza tutanağı düzenlenmiştir. Olay, başta etkinliğe katılan davetliler olmak üzere orada bulunan onlarca gazetecinin gözleri önünde yaşanmıştır. Araç, sonrasında tamirat işlemi görmüş, 22 Ekim 2025 tarihinde tekrar kullanılmaya başlanmıştır. Konu ile ilgili basın meslek ilkeleri ile bağdaşmayan ve ısrarla kamuoyuna yönelik manipülatif yayınlar yapan basın ve yayın organlarına karşı hukuki haklarımız kullanılacaktır."