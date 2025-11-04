Dicle Üniversitesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı arasında "Siber Güvenlik İş Birliği" protokolü imzalandı

Dicle Üniversitesi (DÜ) ve Karacadağ Kalkınma Ajansı arasında "Türkiye Siber Vatan Programı-Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği" protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlükte DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak, "Türkiye Siber Vatan Programı- Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği" protokolünü imzaladı.

Protokol kapsamında siber güvenlik alanında yetkin insan kaynağının yetiştirilmesi, dijital güvenlik farkındalığının artırılması ve tekno-girişimcilik kültürünün geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu doğrultuda, üniversite öğrencilerinin siber güvenlik konusundaki bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik eğitim ve farkındalık programları düzenlenecek.

Ayrıca, siber güvenliğe ilgi duyan öğrencilerin tespit edilerek yeteneklerinin geliştirilmesi, dijital ve siber güvenlik teknolojileri alanında nitelikli uzmanların yetiştirilmesine katkı sunulması amaçlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ulusal düzeyde yürütülen Türkiye Siber Vatan Programı çerçevesinde gerçekleştirilen bu iş birliği, ülkemizin dijital güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine ve nitelikli siber güvenlik uzmanı yetiştirilmesine önemli katkılar sağlayacak.