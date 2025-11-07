Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da çocuklar arasındaki kavgaya silahla müdahaleye 9 yıla kadar hapis istemi

        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 13 Temmuz'da çocuklar arasında çıkan kavgaya silahla müdahale eden tutuksuz sanık hakkında, "tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 11:02 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da çocuklar arasındaki kavgaya silahla müdahaleye 9 yıla kadar hapis istemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 13 Temmuz'da çocuklar arasında çıkan kavgaya silahla müdahale eden tutuksuz sanık hakkında, "tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık M.R. hakkında hazırlanan iddianame, 23. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, Mezopotamya Mahallesi 612. Sokak'ta şüpheli M.R. ile müşteki H.Ç'nin suç tarihinde aynı sitede ikamet ettikleri belirtildi.

        Şüpheli ve müştekinin çocukları arasında site bahçesinde olay öncesi kavga yaşandığı bildirilen iddianamede, şüpheli M.R'nin ikametinden site bahçesine inerek üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı teşhir etmek (göstermek) suretiyle müştekilerin üzerine yürüdüğü kaydedildi.

        Şüpheli M.R'nin müştekilere yönelik tehdit kastı ile tabancayla yere doğru bir el ateş ettiği anlatılan iddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

        "Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, inceleme tutanağı, bilirkişi raporu ve tanık beyanları birlikte değerlendirilmiştir. Şüpheli M.R. aynı sitede ikamet eden müştekilerin üzerine ruhsatsız tabancasını teşhir etmek, suretiyle yürüyerek yere doğru bir el ateş etmiştir. Olayda müştekilerden herhangi bir kimse yaralanmamıştır. Şüphelinin olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve fişeklerin, alınan kriminal uzmanlık raporuna göre, 6136 Sayılı Kanun kapsamında yasak niteliğe haiz olduğu tespit edilmiştir. Şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği dosya kapsamında anlaşılmıştır. Yargılamasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur."

        - İstenilen ceza

        İddianamede, tutuksuz sanık M.R. hakkında "tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

        - Olay

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 13 Temmuz'da Mezopotamya Mahallesi 612. Sokak'taki evinin balkonundan, çocuğunun da karıştığı kavgayı gören baba M.R. tabancayla sitenin bahçesine inmiş, kavgaya karışan çocuklar ile ailelerinin bulunduğu bölgedeki kişilerle tartışmış ve yanındaki tabancayla bir el ateş etmişti.

        Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, ihbar üzerine siteye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.R, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmıştı.

        Sitede yaşananlar, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılın son Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Yılın son Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Yapay zekadan istihdama iyi haber

        Benzer Haberler

        Amed Sportif Faaliyetler, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Amed Sportif Faaliyetler, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Diyarbakır'da inşaatın 4'üncü katından düşen işçi öldü
        Diyarbakır'da inşaatın 4'üncü katından düşen işçi öldü
        Diyarbakır'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da "Uluslararası Mezopotamya İnanç, Kültür ve Gastronomi Turizmi...
        Diyarbakır'da "Uluslararası Mezopotamya İnanç, Kültür ve Gastronomi Turizmi...
        Diyarbakır'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
        Diyarbakır SGK İl Müdürlüğü "İl Müdürlükleri Performans Karnesi"nde birinci...
        Diyarbakır SGK İl Müdürlüğü "İl Müdürlükleri Performans Karnesi"nde birinci...