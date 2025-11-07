Amed Sportif Faaliyetler, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi.
Amed Sportif Faaliyetler, Atakaş Hatayspor ile yarın saat 19.00’da Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşacak.
