"Medeniyetler şehri" Diyarbakır "Maziden Atiye" programı kapsamında şehit ve gazi çocuklarını ağırlıyor

Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarınca yürütülen "Maziden Atiye" programı kapsamında Diyarbakır'da buluşan 14 ilden 51 şehit ve gazi çocuğu, kentin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ediyor, düzenlenen etkinliklere katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli Eğitim Bakanlığının koordinatörlüğünde yürütülen program kapsamında Diyarbakır, 14 ilden şehit ve gazilerin kız çocuklarını ağırlıyor.

İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Malatya, Bingöl, Gaziantep, Bitlis, Eskişehir, Mardin, Adana, Çankırı, Batman ve Diyarbakır'dan lise öğrencileri, "Medeniyetler kenti" olarak tescillenen, 33 medeniyete ev sahipliği yapan kentte kendileri için hazırlanan program kapsamında Eğil ilçesini ziyaret etti.

Öğrenciler ilçede Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa peygamberlerin kabirlerini ziyaret etti, Asur Kalesi ve Eğil Barajı ile ilgili bilgi aldı.

Ardından Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi Devegeçidi Sosyal Tesisleri'ne geçen öğrenciler "Doğada Sanat ve Farkındalık Atölyesi" kapsamında yürüyüş ve nefes egzersizleri yaptı, daha sonra doğadan topladıkları materyaller ve akrilik boya ile özgün çalışmalar yaptı.