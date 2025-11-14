Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Vilcinskas Diyarbakır'da temaslarda bulundu

        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Diyarbakır'da temaslar gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 20:42 Güncelleme: 14.11.2025 - 20:42
        Kentteki temaslarını sürdüren Vilcinskas beraberindeki heyet ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti, Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ile görüştü.

        Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, sosyal, kültürel ve ekonomik konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

        Vilcinskas, daha sonra Diyarbakır Gastro İnovasyon Merkezinde düzenlenen "AB Kültürel Miras Sergisi"nin açılışına katıldı.

        Burada konuşan Vilcinskas, serginin daha önce Ankara, Denizli, Şanlıurfa, Gaziantep ve İzmir'de açıldığını şimdi de Diyarbakırlı sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu belirtti.

        Fotoğraf sergisinin Avrupa Birliğine üye ülkeler ile Türkiye tarafından desteklenen 46 projeyi içerdiğini ifade eden Vilcinskas, sergideki fotoğrafların ortak mirasın zenginliğini hatırlattığını dile getirdi.

        Vilcinskas, şöyle konuştu:

        "Fotoğraflar, kültürümüzün geçmişte kalmadığını, hayatımızı şekillendirmeye devam ettiğini kanıtlıyor. Kültürel mirasımızı koruduğumuzda nesilleri ve toplumları birbirine bağlayan köprüleri canlı tutuyor, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki bağı da güçlendirmiş oluyoruz. Sizleri bu sergiyi gözlerinizi ve yüreklerinizi açarak yavaş yavaş gezmeye davet ediyorum. Her fotoğrafın önünde biraz zaman geçirin. Sadece fotoğraf karesindeki değil, bunun ötesinde bizi birbirimize bağlayan unsurları da görmeye çalışın."

        - "Hepimiz bu süreci destekliyoruz"

        Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Avrupa Birliğine üye ülkelerin 20 büyükelçisinin Diyarbakır'da iki gün boyunca temaslarda bulunduğunu belirtti.

        "Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Dumont, "Hepimiz bu süreci destekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ise serginin Türkiye ile Avrupa Birliği arasında derin ve kalıcı bir ortaklığın yansıması olduğunu kaydetti.

        Sergiyi 1870 yılında kurulan tarihi bir mekanda düzenlediklerini dile getiren Kaya, serginin bir hafta ziyarete açık olacağını belirtti.

        Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

        Vilcinskas'a temaslarında, AB Türkiye Delegasyonu heyeti, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İsveç'in Türkiye atanmış Avrupa Birliği büyükelçileri eşlik etti.

