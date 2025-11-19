Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 21:40 Güncelleme: 19.11.2025 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

        İlçenin kırsal Başaklı Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, minibüs, kamyonet ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada tır, çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır-Batman kara yolunda Çınar ilçesi Başaklı Mahallesi mevkisinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının meydana geldiği; 3 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.

        Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada,"Yaralı vatandaşlarımız ambulanslarla çevre hastanelere nakledilmiş olup tedavileri devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        "Can acıtan beraberlik"
        "Can acıtan beraberlik"
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 ölü, 14 yaralı (2)
        Diyarbakır'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 ölü, 14 yaralı (2)
        Diyarbakır'da 5 araçlı zincirleme kaza: 3 ölü, 14 yaralı
        Diyarbakır'da 5 araçlı zincirleme kaza: 3 ölü, 14 yaralı
        Diyarbakır'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 ölü, 7 yaralı
        Diyarbakır'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 ölü, 7 yaralı
        Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında öl...
        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında öl...
        Diyarbakır'da "Filistin için sen de iz bırak" etkinliği düzenlendi
        Diyarbakır'da "Filistin için sen de iz bırak" etkinliği düzenlendi