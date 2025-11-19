Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
İlçenin kırsal Başaklı Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.