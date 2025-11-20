Diyarbakır'da üzerine kaya düşen işçi yaralandı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde üzerine kaya düşen işçi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde üzerine kaya düşen işçi yaralandı.
Kalaç Mahallesi'ndeki özel bir mermer ocağında mermer kesimi sırasında işçi Ramazan A. düşen kayanın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan işçi yaralandı.
Ramazan A. ambulansla Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.