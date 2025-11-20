Diyarbakır'da "3. Uluslararası Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Sempozyumu" başladı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) tarafından "3. Uluslararası Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Sempozyumu" başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde başlayan sempozyum, 22 Kasım'a kadar çeşitli oturumlar, akademik sunumlar ve panellerle devam edecek.

Farklı disiplinlerden uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, kentsel ve bölgesel kalkınma alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi birikimi oluşturmayı amaçlıyor.

Açılışta konuşan Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bulut, sempozyumun kentlerin ve bölgelerin mevcut durumunu ele almanın yanı sıra sürdürülebilir, kapsayıcı ve dirençli kalkınma modelleri geliştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Bulut, dünyanın hızla değişen ekonomik, teknolojik ve çevresel dinamiklerinin klasik kalkınma anlayışlarını geride bıraktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Veriye, inovasyona ve insan odaklı yönetişime dayanan yeni kalkınma paradigması, şehirleri yalnızca ekonomik büyümenin değil, bilginin üretildiği, yeniliklerin doğduğu ve sürdürülebilir yaşam biçimlerinin inşa edildiği alanlar olarak yeniden tanımlamaktadır. Bu noktada 'Kalkınma yerelden başlar' anlayışı ile 'Yerel olanın gücü' kavramı her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Çünkü kalkınmanın gerçek anlamı, yalnızca ekonomik büyüme göstergelerinde değil, insanın yaşam kalitesinde, toplumsal refahta ve çevresel adalette somutlaşmaktadır. Her bölgenin kendi dinamikleri ve potansiyeli vardır. Bu nedenle bölgesel kalkınma, tek tip bir model değil, yerel değerleri, insan kaynağını ve girişimcilik ruhunu merkeze alan çok boyutlu bir süreçtir. Bu sempozyum da tam olarak bu anlayışla, bölgesel farklılıkları bir zenginlik olarak gören bir yaklaşımla düzenlenmiştir."