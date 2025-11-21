Diyarbakır'da öğrenciler "akran zorbalığı"na karşı etkinliklerle bilinçlendiriliyor

AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da Faik Ali İlkokulu'nda akran zorbalığının önüne geçilmesi için öğrencilere hem bilgilendirme yapılıyor hem de etkinliklerle farkındalık sağlanıyor.

Merkez Yenişehir ilçesinde 32 derslikli, 1200 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, "akran zorbalığı" ile mücadele kapsamında rehber öğretmen Aysel Bağlam öncülüğünde "Zorbalık Yapma, Halay Çek Projesi" hazırlandı.

"Zorba olma arkadaş ol" temasıyla hazırlanan etkinlikler kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve idareciler, ellerini boyayarak okul duvarına iz bıraktı. Sınıflarda akran zorbalığıyla mücadele amacıyla bilgilendirme yapılırken, öğrenciler teneffüslerde zaman zaman el ele halay çekiyor.

- "Akran zorbalığı yerine güzel oyunlar oynuyorlar"

Öğretmen Bağlam, AA muhabirine, son zamanlarda akran zorbalığının toplumsal bir problem haline geldiğini söyledi.

Akran zorbalığının küçük yaşlardaki çocuklarda dahi görüldüğüne işaret eden Bağlam, "Akran zorbalığıyla ilkokulda da çok fazla karşılaşıyoruz. Bu duruma ilişkin farkındalık için 'Zorbalık Yapma, Halay Çek Projesi'ni hayata geçirdik. 'Zorba olma arkadaş ol' temasıyla etkinlikler yaptık. 'Zorbalığa hayır' diyerek okul duvarına imzalarımızı attık. Velilerimiz için de seminerler hazırladık. Öğrencilerimiz için 'Zorbalık yapma arkadaş ol' yazılı bileklik hazırladık. Boyanan bileklikleri okuldaki tüm öğrenciler eş zamanlı olarak bileklerine taktı. Teneffüslerde öğrenciler birbirlerine bilekliklerini gösterdi." dedi.

Projeyle iki farklı kavram olan zorbalık ve halayı birleştirdiklerini anlatan Bağlam, "Zorbalık insanları ayrıştırır, halay ise birleştirir. Bu ikisini bir araya getirdik. Çocuklarla beraber halay çektik. Çocuklar bu etkinliklerde hem eğlendi hem de farkındalık sağladık. Çocuklar artık birbirlerine daha saygılı davranıyor, güzel oyunlar oynuyor. Bunu gözlemliyor, çocuklardan güzel geri dönüşler alıyoruz." şeklinde konuştu. Bağlam, etkinliklerin kapsamlı olması sayesinde bu konuda farkındalık sağladıklarına inandıklarını belirtti. - "Öğrencilerin arkadaşlık ve kardeşlik duyguları daha da gelişmeye başladı" Okul Müdürü Muharrem Akkum ise akran zorbalığının önemli bir sorun haline gelmeye başladığını gözlemlediklerini, buna kayıtsız kalmanın mümkün olmadığını dile getirdi. Rehber öğretmen öncülüğünde okulda farklı etkinlikler yaptıklarını, bu sayede kardeşlik duygusu, dayanışma ve empati kurma yeteneğini geliştirip öğrencilerin sorunlarını diyalogla çözmeleri için birbirleriyle iletişim halinde olmalarını amaçladıklarını vurgulayan Akkum, etkinliklerin olumlu yansımalarını gördüklerini söyledi.