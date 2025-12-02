Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ve diğer birimlerin de desteğiyle ilde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda "uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik" düzenlenen 23 operasyonda, 38 kilogram esrar, 114 uyuşturucu hap ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 29 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.