        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da bir kişi silahlı kavgada eski eşinin babası ile kardeşini öldürdü

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan kavgada, bir kişi boşandığı eşinin babası ile kardeşini öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 15:40 Güncelleme: 05.12.2025 - 15:40
        Diyarbakır'da bir kişi silahlı kavgada eski eşinin babası ile kardeşini öldürdü
        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan kavgada, bir kişi boşandığı eşinin babası ile kardeşini öldürdü.

        İlçeye bağlı Canveren Mahallesi'nde dün M.K, boşandığı eşinin babası M.C.T. ve kardeşi M.T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, yanında bulundurduğu tabanca ile baba ve oğluna ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan baba ve oğlu, ambulanslarla kaldırıldıkları Ergani Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında M.K. ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

