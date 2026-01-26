Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında 10 zanlı yakalandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturmasında 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 6 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

