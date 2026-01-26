Habertürk
Habertürk
        Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı

        Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 11:26 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:26
        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturmasında 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

        Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        6 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

