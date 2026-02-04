Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 53 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 53 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 09:24 Güncelleme: 04.02.2026 - 09:28
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 53 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 53 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 31 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 3 bin 910 paket kaçak sigara, 290 paket ısıtılmış tütün mamulü, 160 kilogram kaçak tütün, 70 puro, 49 elektronik eşya, 44 litre viski, 41 elektronik sigara, 16 tabanca mühimmatı, 9 cep telefonu ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 53 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

