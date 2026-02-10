Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kente kaçakçılıkla mücadele kapsamında 30 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda, 2 milyon 100 bin boş makaron, 4 bin 566 paket kaçak sigara, 3 bin kilogram kaçak tütün, 2 bin 960 tütünle doldurulmuş makaron, 2 bin 760 paket ısıtılmış tütün mamulü, 1645 puro, 696 kozmetik eşya, 400 elektronik sigara likiti ve 56 elektronik sigara ele geçirildi.



Operasyonlarda yakalanan 35 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.







