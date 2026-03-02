Canlı
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Giriş: 02.03.2026 - 15:41
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçak yollarla yurda sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, gümrük kaçağı 3 bin 825 paket sigara, 9 bin 20 makaron,100 puro, 2 cep telefonu ele geçirildi, 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



