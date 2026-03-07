Canlı
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere ceza uygulandı

        Diyarbakır'da kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 08:02
        Diyarbakır'da kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere ceza uygulandı

        Diyarbakır'da kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.


        Kentte trafik kazalarını en aza indirgemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegre kameralar aracılığıyla çalışma yapıldı.

        Buna göre, kavşaklara yaklaşırken hatalı şerit değiştiren, ters yönde araç kullanan, trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve tehlikeli araç kullanan, makas atan ve tehlikeli şerit değiştiren, yolcu indirme ve bindirme kurallarına riayet etmeyen ve yaya yolunda motosiklet süren sürücülere trafik cezası verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

