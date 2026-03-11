Bağlar'da "ailemle iftar programı" düzenlendi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Şehit Uzman Çavuş Muhammed Serttaş İlkokulunda özel gereksinimli çocuklara yönelik "ailemle iftar programı" gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) işbirliğince özel gereksinimli kaynaştırma öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen programda, semazen gösterisi yapıldı, ilahiler seslendirildi. Programda, Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. İftar programında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kantar, şube müdürleri, Türk Kızılay yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi ekipleri de yer aldı.

