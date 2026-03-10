Canlı
        Diyarbakır Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 18:46
        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top organizasyonları üzerinde çalıştı.

        İstanbulspor ile Amed Sportif Faaliyetler, saat 13.30'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

