        Diyarbakır'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Diyarbakır'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 16:53 Güncelleme:
        Diyarbakır'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Diyarbakır'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, ramazan boyunca toplumun birçok kesimiyle bir araya gelip aynı sofrayı paylaştıklarını söyledi.

        Ramazan Bayramı'na erişmenin sevincini yaşadıklarını dile getiren Zorluoğlu, Diyarbakır'ın önceki yıllara göre çok daha huzurlu bir ramazan ayını idrak ettiğini ifade etti.

        "Peygamberler ve sahabeler şehri" olarak adlandırılan Diyarbakır'ın 12 bin 500 yıllık tarihiyle birçok medeniyete ve farklı kültüre ev sahipliği yaptığını belirten Zorluoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı perspektifinde ortaya konulan Terörsüz Türkiye'nin bir parçası olarak Diyarbakır'da artık terör olaylarından ve benzeri hadiselerden söz etmiyoruz. Terörsüz Türkiye hedefi sadece ülkemizde değil, bölgemizde de tam olarak elde edildiğinde başta Diyarbakır olmak üzere tüm bölge kalkınmışlık ve refah anlamında çok daha farklı bir seviyeye ulaşacaktır."

        Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker de dünyanın kötü zamanlardan geçtiğini kaydetti.

        Türkiye'nin dünyanın selameti ve barışı için çaba içerisinde olduğunu dile getiren Eker, şöyle konuştu:

        "İçinde bulunduğumuz dünya daha huzurlu ve sağlıklı olur inşallah. Terörsüz Türkiye süreci gerek Türkiye gerek bölgemiz ve gerekse de şehrimiz için önemli bir imkan ve fırsattır. Kalkınma için tarım, sanayi ve diğer tüm sektörlerde potansiyelimiz var. Burası kadim bir yer, 12 bin 500 yıllık tarih, tecrübe ve birikimi var. Tüm Türkiye ve insanlık için bu mesele planlandığı gibi suhuletle gidiyor, gözyaşı dökülmüyor. Şimdi yaralarımızı sarma, kucaklaşma, Türkiye'yi büyük tarihi misyonuyla başarılı bir dünya gücü, büyük bir bölgesel güç haline getirmenin zamanıdır."

        Konuşmaların ardından Vali Zorluoğlu ve programa katılanlar bayramlaştı.

        Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu, kaymakamlar, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        UEFA gelirleri belli oldu!
        UEFA gelirleri belli oldu!
        "İyi bayramlar"
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        "Sevgilimden!"
        "Sevgilimden!"
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        "Akıllı ve temkinli olmalıyız"
        "Akıllı ve temkinli olmalıyız"
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Üçüncü kez evleniyor
        Üçüncü kez evleniyor

        Benzer Haberler

        Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış uyarısı
        Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış uyarısı
        Bayramda sokak hayvanlarını unutmadı
        Bayramda sokak hayvanlarını unutmadı
        Diyarbakır'da turizm polisi, bayramda kente gelen turistlere 7 dilde hizmet...
        Diyarbakır'da turizm polisi, bayramda kente gelen turistlere 7 dilde hizmet...
        Çermik Karataş Mahallesinde 176 yıldır bayramlaşma geleneği devam ediyor
        Çermik Karataş Mahallesinde 176 yıldır bayramlaşma geleneği devam ediyor
        "Medeniyetler şehri" Diyarbakır bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor
        "Medeniyetler şehri" Diyarbakır bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor
        Diyarbakır'da otomobil takla attı: 2 yaralı
        Diyarbakır'da otomobil takla attı: 2 yaralı