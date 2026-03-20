Diyarbakır'da bayramlaşma programı düzenlendi

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.



Merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, ramazan boyunca toplumun birçok kesimiyle bir araya gelip aynı sofrayı paylaştıklarını söyledi.



Ramazan Bayramı'na erişmenin sevincini yaşadıklarını dile getiren Zorluoğlu, Diyarbakır'ın önceki yıllara göre çok daha huzurlu bir ramazan ayını idrak ettiğini ifade etti.



"Peygamberler ve sahabeler şehri" olarak adlandırılan Diyarbakır'ın 12 bin 500 yıllık tarihiyle birçok medeniyete ve farklı kültüre ev sahipliği yaptığını belirten Zorluoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı perspektifinde ortaya konulan Terörsüz Türkiye'nin bir parçası olarak Diyarbakır'da artık terör olaylarından ve benzeri hadiselerden söz etmiyoruz. Terörsüz Türkiye hedefi sadece ülkemizde değil, bölgemizde de tam olarak elde edildiğinde başta Diyarbakır olmak üzere tüm bölge kalkınmışlık ve refah anlamında çok daha farklı bir seviyeye ulaşacaktır."



Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker de dünyanın kötü zamanlardan geçtiğini kaydetti.



Türkiye'nin dünyanın selameti ve barışı için çaba içerisinde olduğunu dile getiren Eker, şöyle konuştu:



"İçinde bulunduğumuz dünya daha huzurlu ve sağlıklı olur inşallah. Terörsüz Türkiye süreci gerek Türkiye gerek bölgemiz ve gerekse de şehrimiz için önemli bir imkan ve fırsattır. Kalkınma için tarım, sanayi ve diğer tüm sektörlerde potansiyelimiz var. Burası kadim bir yer, 12 bin 500 yıllık tarih, tecrübe ve birikimi var. Tüm Türkiye ve insanlık için bu mesele planlandığı gibi suhuletle gidiyor, gözyaşı dökülmüyor. Şimdi yaralarımızı sarma, kucaklaşma, Türkiye'yi büyük tarihi misyonuyla başarılı bir dünya gücü, büyük bir bölgesel güç haline getirmenin zamanıdır."



Konuşmaların ardından Vali Zorluoğlu ve programa katılanlar bayramlaştı.



Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu, kaymakamlar, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

