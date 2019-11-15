Diyarbakır 2 milyon turist ağırladı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güneydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl, geçtiğimiz yıl Diyarbakır’da 2 milyon turist ağırladıklarını ve 600 bin konaklama gerçekleştirildiğini söyledi.

TÜRSAB Körfez Bölge Temsil Kurulu Yönetim Kurulu üyeleri ve Çanakkale'de bulunan tur operatörleri Güneydoğuya info gezisi düzenledi. TÜRSAB’ın destekleri ile düzenlenen gezide Körfez BTK Başkanı Ahmet Çelik, Körfez BTK Yönetimi ve Çanakkale'de bulunan acenteler Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Batman, ve Diyarbakır'ı ziyaret ederek tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Diyarbakır'a gerçekleştirilen info gezisiyle ilgili açıklama yapan TÜRSAB Güneydoğu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl, tur operatörlerine kentin tarihi ve turistik alanlarını gezdirerek bölgenin en iyi şekilde tanınmasını ve tur programlarına dahil edilmesini sağlayacaklarını söyledi. Geçen ay Trakya bölgesi tur operatörlerini ağırladıklarını bu ay ise Çanakkale ve Balıkesir'de bulunun 40 tur operatörünü ağırladıklarını belirten Başkan Akyıl, "TÜRSAB genel merkezimiz tarafından organize edilen info turları kapsamında bölgeye 600 tur operatörünü getirilecek. Bu ikinci programımızdır ve ilk programda 40 kişilik bir Trakya bölgesi tur operatörünü kentimizde ağırladık. Bu ay ise TÜRSAB Çanakkale bölgesi bünyesindeki 40 tur operatörlerimizi misafir ettik. Gezi programımız Gaziantep’ten başlayıp Şanlıurfa, Mardin ve ardından Diyarbakır programı olarak düzenlendi. Tur operatörlerimize Diyarbakır’ın tarihi, turistik mekanlarını tanıtıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde bunun gibi 8 programımız daha olacak. Geçtiğimiz yıl kentimize 2 milyona yakın bir turist potansiyeli belirlemiş ve hedeflemiştik. Bu hedefimizi gerçekleştirdik ve bu yıl daha da fazlasını hedefliyoruz. Bu sene 600 bin civarında bir konaklamaya ulaştık. Ama günübirlik gezilerle Diyarbakır’a 2 milyonun üzerinde turist geldi. Bölgeye düzenlenen turların ardından bölgeye ilişkin olumsuz algıda değişmektedir. 600 tur operatörünün Diyarbakır’a gelmesi algıların değişmesi açısından çok önemlidir" dedi.

DİYARBAKIR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:28

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