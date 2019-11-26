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Diyarbakır'ın modern yüzü büyüledi Terörün kökünün kazındığı Diyarbakır'da yeni yerleşim yerleri ...

İHA

Diyarbakır'ın bilinmeyen yüzü gün ışığına çıktı, yeni yerleşim alanıyla modern bir kent haline gelerek dünya üzerinde bilinen büyük firmaların yatırım merkezi haline dönüştü.

Diyarbakır'ın modern yüzü büyüledi Terörün kökünün kazındığı Diyarbakır'da yeni yerleşim yerleri görenleri hayretler içinde bıraktı Modern ve lüks yapıları ile metropolleri aratmayan Diyarbakır, firmaların yatırım merkezi haline geldi Kentin öteki yüzü drone ile havadan görüntülendi

Diyarbakır’ın bilinmeyen yüzü gün ışığına çıktı, yeni yerleşim alanıyla modern bir kent haline gelerek dünya üzerinde bilinen büyük firmaların yatırım merkezi haline dönüştü.
Devletin yapmış olduğu başarılı operasyonlar sonrası terörün kökünün kazındığı Diyarbakır, yüzünü tamamen batıya döndürdü. 3 milyon turist hedefi ile yola çıkan kent, tarihi ve kültürel mekanları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan Hevsel Bahçeleri ve surları ile ziyaretçilerini binlerce yıl geriye götürüp tarihi yaşatan Diyarbakır, son dönemlerde yapılan çalışmalarla bu kez ziyaretçilerini geleceğe götürüyor. Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde yeni yerleşim alanlarıyla farklı bir görünüme kavuşarak birçok yatırımcının dikkatini üzerine çektiği Diyarbakır, modern bir kent haline büründü. Konutlarından caddelerine, alışveriş merkezlerinden stadyuma, üniversiteden yeşil alanlara kadar metropol kentlerde bulunan tüm özelliklere sahip olan Diyarbakır ziyaretçilerini şaşırtmayı başardı. Kentin çehresini değiştiren yeni yerleşim alanları drone ile havadan görüntülendi.

“Diyarbakır'a gelen 'Biz burayı böyle bilmiyorduk' diyor"
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı, Diyarbakır’ın bir çırpıda anlatılacak bir şehir olmadığını yeni yüzü ile vatandaşların ilgi odağı haline geldiğini söyledi. Nasıranlı, "Diyarbakır aslında bir çırpıda anlatılacak bir şehir değil, bütün dünya tarihi açısından da medeniyetlerin buluştuğu, kültür mozaiğinin olduğu önemli bir kent. Bunun yanında Diyarbakır'ın yeni yüzü var, yeni gelişen bir alanı. Diyarbakır’da iş adamlarını ve misafirleri ağırlıyoruz, geldiklerinde yeni yüzünü gördüklerinde ‘Biz Diyarbakır’ı böyle bilmiyorduk’ diyorlar. İstanbul’dan gelen misafirlerimiz, İstanbul’un hiçbir yerinde böylesi güzel sitelerin olmadığını söyledi. Geniş kullanım, yeşil alanıyla bir yaşam merkezi haline dönüştürüyor o siteleri, dünyanın çok nadir yerlerinde bu şekilde siteler vardır. Batı illerinden gelen misafirlerimiz buraları gördüklerinde muazzam bir şekilde Diyarbakır’a hayranlıklarını ifade ediyorlar. Burası Diyarbakır’ın görünmemiş bilinmeyen bir yüzüdür, Diyarbakır’ı bu yüzüyle de tanımak, bilmek insanlarımıza bunu aktarmak çok önemli. Çok büyük alışveriş merkezleri var, bunun yanı sıra bir yıl önce yapımı biten muazzam bir stadyumumuz, 5 yıldızlı otellerin yoğunlukla olduğu, 75 Metrelik Yol üzerinde sağlı ve sollu gece saat 2 ye kadar cıvıl cıvıl bütün kafe tarzındaki markaların buluştuğu bir cadde ile buluşabileceklerini söyleyebilirim. Kayyum döneminde hızlı bir şekilde yapılan belediye hizmetleriyle birlikte bisiklet, yürüyüş yolları ve geniş caddelerimizle Türkiye’nin nadir kentlerinde bulunabilen büyük bulvarlarımızın olduğu caddelerle misafirlerimizi daha rahat bir yolculuğa çıkartıyoruz. Diyarbakır’a gelen turistlerin göreceği çok şey var, binlerce yıllık tarihiyle birlikte modern bir kent ve sımsıcak yürekleri olan insanların karşıladığı, görünmemiş yeni yüzünü bütün vatandaşlarımıza gelip buraları görmelerini bütün yüreğimizle misafirperver olan kültürümüzle karşılamaya hazırız” dedi.

DİYARBAKIR

26 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 07:03
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 14:47
  • AKŞAM 17:09
  • YATSI 18:29
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