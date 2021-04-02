Dicle Üniversitesinden 'Bir oyuncak çok mutluluk' kampanyası

Dicle Üniversitesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, köy okullarının ana sınıfında okuyan çocuklar için oyuncak toplama kampanyası başlattı.
‘Bir oyuncak çok mutluluk ve haydi durma sende çocuklara umut ol’ sloganı ile başlatılan kampanya ile ilgili Dicle Üniversitesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, en güzel geri dönüşümü beraber yapmaları gerektiği belirtildi. Açıklamada, "Bu güzel projede bizlere destek olmak için evinizde, çevrenizde kullanılmamış ya da yıpranmamış oyuncakları, hikaye kitaplarını bizlerle paylaşın, sizler adına çocuklarımızı sevindirelim. Kampanyanın amacı, her çocuğun oynadığı ve sevdiği oyuncaklardan birini kendi isteğiyle oyuncağı olmayan tanımadığı arkadaşlara bağışlamasıdır. İmkansızlıklardan dolayı oyuncak alamayan çocuklara uzanan bir sevgi eli olmanızı istiyoruz. Oyuncaklar hediye paketi yapılarak, anasınıfına ve köylerdeki anasınıfı öğrencilerine ulaştırılacaktır. Diyarbakır Bağlar Ekince Köyü İlkokulu anasınıfı için oyuncak toplama kampanyasına herkes katılabilir" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.