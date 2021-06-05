Yazar Sinanoğlu öncülük etti, Diyarbakır’daki kütüphanelerin ihtiyaçları gideriliyor

Yazar Devran Sinanoğlu'nun öncülük ettiği Diyarbakır'daki okul kütüphanelerin ihtiyacı olan kitap yardımları devam ediyor.

Yazar Devran Sinanoğlu'nun öncülük ettiği, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Beşpınar Ortaokulu, Şehit Süleyman İyikul kütüphanesine Diyarbakır 8. Jet ana üst komutanlığındaki görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri kütüphane için gerekli olan sandalye ve kitap yardımında bulundu. Yazar Devran Sinanoğlu, iş insanı Remzi Ava, eczacı Erdal Akildiz ve Şahabettin Çelik kütüphaneye katkıda bulundu. Yazar Sinanoğlu, okuyan insan duygularını ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebileceğini vurgulayarak, “Meramını anlatırken zorlanmaz. Okumayan insan ise kendini ifade etmekte göçük çeker ve şiddette başvurur. Okumak bir yerde kendini keşfetmektir, kendini tanımaktır, kendini anlatmaktır. Kitap ihtiyacı olan okullarımıza elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. İş insanı Remzi Ava ise en büyük yatırım geleceğimiz olan çocuklara yapılan yatırım olduğunu aktararak ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini belirtti.

Eczacı Erdal Akildiz, çocuklara küçükken okumayı aşılamak gerektiğini şimdiden okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri için onlara kitap hediye ettiklerini vurguladı. Şahabettin Çelik de, çocuklar yarının toplum emeli olduğunu, temeli sağlamlaştırmak için okumalı ve okutulmalı gerektiği ifadelerini kullandı.

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