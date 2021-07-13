Diyarbakır'da tabut içinde silahlar ele geçirildi: 2 gözaltı



DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, camideki tabutun içinde 3 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çınar ilçesine bağlı kırsal Balıksırtı Mahallesi'ndeki camide ve kullanılmayan okul binasında arama yapıldı. Camideki tabut içinde 2 bixi makineli tüfek, 1 kalaşnikof, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, delil niteliği olan silah ve mühimmat, incelenmek üzere muhafaza altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır

2021-07-13 17:10:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.