Diyarbakır'da tabut içinde silahlar ele geçirildi: 2 gözaltı

DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, camideki tabutun içinde 3 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çınar ilçesine bağlı kırsal Balıksırtı Mahallesi'ndeki camide ve kullanılmayan okul binasında arama yapıldı. Camideki tabut içinde 2 bixi makineli tüfek, 1 kalaşnikof, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, delil niteliği olan silah ve mühimmat, incelenmek üzere muhafaza altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır
2021-07-13 17:10:14
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