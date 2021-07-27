Bağlar yeni yollar ve kaldırımlarla güzelleşiyor

AK Partili Bağlar Belediyesi, yeni açtığı yolları ulaşım ve yaya geçitleri için konforlu hale getiriyor.

Bağcılar Mahallesi'nde 4 caddede ilk kez yapılan yollar, belediyenin kendi üretimi olan bazalt taşı asfaltıyla döşendikten sonra kaldırım çalışmalarına başlandı. Cadde ve yaya geçitlerine modern bir görüntü kazandırarak kısa zamanda vatandaşların hizmetine sunmayı amaçladıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bayram sonrası şehir içi ve kırsalda hizmet çalışmalarına hız kazandırdıklarını dile getirdi.

Bağlar Belediyesi, bir yandan yeni yerleşim yerlerinin hizmete girdiği bölgelerde yeni yollar açarak ulaşıma rahat nefes aldırırken, diğer yandan yıpranan mevcut yolları yeniliyor. Kırsalda ise yeni yol yapma ve daha önce yapılmış olan yolları revize etme çalışmaları devam ediyor. Bağcılar Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bir süre önce 4 ayrı caddede hayata geçirdiği yeni yollar, Karacadağ bazalt taşından üretilen asfaltla döşendi. Şimdi de kaldırım çalışmalarına hız verildi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yeni yol ve kaldırımların modern görüntülerle hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde asfaltlanan Yunus Emre Mahallesi 1007. Sokak'ta kaldırımların yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Kırsalda devam eden yeni yol kazandırma çalışmalarında Kırkkoyun Mahallesi'nde merkez ve mezralarda yeni yollar yapılıyor.



"Çözülmemiş sorun bırakmamaya kararlıyız"

Gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği şiarıyla hareket ederek ilçenin her noktasında uzun yılların birikimi olan sorunları çözmeye devam ettiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bayram sonrasında seferberlik ruhuyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Beyoğlu, "İlk günkü heyecan ve aşkla çalışıp milletimize karşı olan sorumluluğumuzun gereğini yaparak Bağlar'da çözülmemiş sorun bırakmamaya kararlıyız" dedi.

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