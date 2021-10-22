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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sabırsızlık Zamanı Türkiye prömiyeri Boğaziçi Film Festivalinde

İHA

Oyuncu ve yönetmen Aydın Orak'ın yazıp yönettiği Sabırsızlık Zamanı filmi dünyanın en büyük film festivallerinden Varşova Film Festivali Ana Yarışma'da büyük beğeniyle karşılanmıştı. Türkiye prömiyerini ise 23 ve 25 Ekim tarihlerinde Boğaziçi Film Festivali yarışma bölümünde yapacak.

Sabırsızlık Zamanı Türkiye prömiyeri Boğaziçi Film Festivalinde

Oyuncu ve yönetmen Aydın Orak’ın yazıp yönettiği Sabırsızlık Zamanı filmi dünyanın en büyük film festivallerinden Varşova Film Festivali Ana Yarışma’da büyük beğeniyle karşılanmıştı. Türkiye prömiyerini ise 23 ve 25 Ekim tarihlerinde Boğaziçi Film Festivali yarışma bölümünde yapacak.
Filmin dünya dağıtımı İtalyan şirket İntramovies tarafından yapılırken, oyuncu kadrosunda İştar Gökseven, Pelin Batu, Feride Çetin, Ali Seçkiner Alıcı ve Rıza Sönmez’in yer aldığı film Antalya Altın Portakal Film Festivali Film Forum Work in Progress Platformu’nun En İyi Film Ödülü ve Başka Sinema Dağıtım Ödülü olmak üzere iki ödülle ayrılmıştı. Daha önce Asasız Musa ve Yaşar Kemal Efsanesi filmlerini yöneten Aydın Orak’ın yeni filmi Sabırsızlık Zamanı 2022’de Türkiye’de vizyona girmesi bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteklediği film geçen yazın Diyarbakır’da çekilmişti.
Türkiye Avustralya ortak yapımı olan filmin yapımcıları arasında Salih Süleymani, Feyzi Baran ve Serhat Dumlu gibi isimler yer alırken, filmin konusu ise şöyle; Sabırsızlık Zamanı, Diyarbakır’ın yakıcı yaz sıcağı altında yoksul bir kenar mahallede yaşayan iki kardeşin mahallelerinin hemen yanındaki lüks sitenin duvarını aşıp havuzuna girme mücadelesidir. Havuz metaforu üzerinden sınıfsal bir çatışmanın baş gösterdiği olaylar örgüsü, önü alınamaz psikolojik ve sosyolojik bir hal alıyor.

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