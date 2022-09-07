Diyarbakır surlarının 2 bin metrelik bölümü ve 17 burcu restore edildi; hedef 2 yılda tamamlamak



Emrah KIZILNurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi´nde yer alan 5 bin 800 metre uzunluğundaki surlarda `Diriliş´ sloganıyla 2 yıl önce başlatılan restorasyonda şu ana kadar yaklaşık 2 bin metre sur ve bugüne kadar ayakta kalan 98 burcun 17´sinde çalışmalar tamamlandı. Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, "Önümüzdeki 2 yıllık süre içerisinde Diyarbakır surlarının tamamını restore etmek istiyoruz. Çok hassas, çok kaliteli bir restorasyon süreci devam ediyor" dedi.

UNESCO Dünya Kültürü Mirası Listesi´nde yer alan 5 bin 800 metre uzunluğundaki ve bugüne kadar bilinen 101 burcundan da 98´i ayakta kalan Diyarbakır surlarında 2 yıl önce Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nca restorasyon çalışması başlatıldı. `Diriliş´ sloganıyla başlatılan ve 6´ncı etabına girilen çalışmalarda bugüne kadar surların yaklaşık 2 bin metrelik bölümü ve 17 burcu restore edildi. Çalışmalarda yapılan kazılarda da birçok tarihi eser ve yapı gün yüzüne çıkarılarak Diyarbakır Müze Müdürlüğü´ne teslim edildi. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentin en önemli simgesi konumundaki surlarda 2 yıllık süreçte etaplar halinde yapılan çalışmalarda toplam 107 milyon TL kullanıldı.

`CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK RESTORASYONLARINDAN BİRİ´

Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, çalışmalarla ilgili olarak, "12 burcun da ihalesi önümüzdeki hafta yapılacak. Toplamda ayakta olan 98 burçtan 49´unu inşallah ihale etmiş olacağız. Önümüzdeki 2 yıllık süre içerisinde Diyarbakır surlarının 5 bin 800 metresinin ve 98 burcunun tamamını restore etmek istiyoruz. Bu cumhuriyet tarihinde yapılan en büyük restorasyon çalışmalarından birisi. Bugüne kadar 6 etap kapsamında 107 milyon TL´lik bir harcama yapılmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan´ın talimatları doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı´nın finansmanıyla inşallah etaplar devam edecek. Diğer kalan surların restorasyonu tamamlanmış olacak" dedi.

'ÇİN SEDDİ'NDEN SONRAKİ EN UZUN ESER'

"Surlar, tarihin bize bir mirası. Çok kıymetli bir eser" diyen Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

Dünya üzerinde Çin Seddi´nden sonraki en uzun eser. Bu surlar Diyarbakır´da kurulan 33 medeniyete ev sahipliği yapmış ve o medeniyetleri korumuş çok değerli yapıtlar. Bu yapıtları gelecek nesillere aktarma konusunda ciddi bir gayret var. İnşallah buraya dışarıdan gelen herkes, surlardaki restorasyon farkını görecek. Çok hassas, çok kaliteli bir restorasyon süreci devam ediyor. Yaptığımız bütün işlerde, koyduğumuz her harçta, her taş için kuruldan proje çerçevesinde izin alınıyor. Çok hassas bir süreç neticesinde surların restorasyonu devam ediyor. Türkiye´de belki sur restorasyonları içerisinde en kaliteli restorasyonu olduğunu rahatlıkla diyebiliriz. İnşallah bu süreç sonuna kadar devam edecek ve tamamlandığında bütün burçların turizm amaçlı kullanılabildiği ve surların üzerinde rahatlıkla tur atılabildiği bir noktaya getirmiş olacağız." (DHA)

FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN

2022-09-07 12:48:03



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