Diyarbakır surlarının 2 bin metrelik bölümü ve 17 burcu restore edildi; hedef 2 yılda tamamlamak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır surlarının 2 bin metrelik bölümü ve 17 burcu restore edildi; hedef 2 yılda tamamlamak

DHA

Diyarbakır surlarının 2 bin metrelik bölümü ve 17 burcu restore edildi; hedef 2 yılda tamamlamak


Emrah KIZILNurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi´nde yer alan 5 bin 800 metre uzunluğundaki surlarda `Diriliş´ sloganıyla 2 yıl önce başlatılan restorasyonda şu ana kadar yaklaşık 2 bin metre sur ve bugüne kadar ayakta kalan 98 burcun 17´sinde çalışmalar tamamlandı. Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, "Önümüzdeki 2 yıllık süre içerisinde Diyarbakır surlarının tamamını restore etmek istiyoruz. Çok hassas, çok kaliteli bir restorasyon süreci devam ediyor" dedi.
UNESCO Dünya Kültürü Mirası Listesi´nde yer alan 5 bin 800 metre uzunluğundaki ve bugüne kadar bilinen 101 burcundan da 98´i ayakta kalan Diyarbakır surlarında 2 yıl önce Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nca restorasyon çalışması başlatıldı. `Diriliş´ sloganıyla başlatılan ve 6´ncı etabına girilen çalışmalarda bugüne kadar surların yaklaşık 2 bin metrelik bölümü ve 17 burcu restore edildi. Çalışmalarda yapılan kazılarda da birçok tarihi eser ve yapı gün yüzüne çıkarılarak Diyarbakır Müze Müdürlüğü´ne teslim edildi. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentin en önemli simgesi konumundaki surlarda 2 yıllık süreçte etaplar halinde yapılan çalışmalarda toplam 107 milyon TL kullanıldı. 
`CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK RESTORASYONLARINDAN BİRİ´
Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, çalışmalarla ilgili olarak, "12 burcun da ihalesi önümüzdeki hafta yapılacak. Toplamda ayakta olan 98 burçtan 49´unu inşallah ihale etmiş olacağız. Önümüzdeki 2 yıllık süre içerisinde Diyarbakır surlarının 5 bin 800 metresinin ve 98 burcunun tamamını restore etmek istiyoruz. Bu cumhuriyet tarihinde yapılan en büyük restorasyon çalışmalarından birisi. Bugüne kadar 6 etap kapsamında 107 milyon TL´lik bir harcama yapılmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan´ın talimatları doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı´nın finansmanıyla inşallah etaplar devam edecek. Diğer kalan surların restorasyonu tamamlanmış olacak" dedi.
'ÇİN SEDDİ'NDEN SONRAKİ EN UZUN ESER'
"Surlar, tarihin bize bir mirası. Çok kıymetli bir eser" diyen Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:
 Dünya üzerinde Çin Seddi´nden sonraki en uzun eser. Bu surlar Diyarbakır´da kurulan 33 medeniyete ev sahipliği yapmış ve o medeniyetleri korumuş çok değerli yapıtlar. Bu yapıtları gelecek nesillere aktarma konusunda ciddi bir gayret var. İnşallah buraya dışarıdan gelen herkes, surlardaki restorasyon farkını görecek. Çok hassas, çok kaliteli bir restorasyon süreci devam ediyor. Yaptığımız bütün işlerde, koyduğumuz her harçta, her taş için kuruldan proje çerçevesinde izin alınıyor. Çok hassas bir süreç neticesinde surların restorasyonu devam ediyor. Türkiye´de belki sur restorasyonları içerisinde en kaliteli restorasyonu olduğunu rahatlıkla diyebiliriz. İnşallah bu süreç sonuna kadar devam edecek ve tamamlandığında bütün burçların turizm amaçlı kullanılabildiği ve surların üzerinde rahatlıkla tur atılabildiği bir noktaya getirmiş olacağız." (DHA)
FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN
2022-09-07 12:48:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da kuraklıktan etkilenen onlarca gölet kurudu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kuraklıktan etkilenen onlarca gölet ...
Diyarbakır'da 1100 öğrenci ücretsiz yaz kampından yararlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 1100 öğrenci ücretsiz yaz kampından ...
Diyarbakır'da Akademi Liselerde kayıtlar sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Akademi Liselerde kayıtlar sürüyor
Yakalanan teröristlerdeki muskada 2 polise suikast planı çıktı
YEREL HABERLER Yakalanan teröristlerdeki muskada 2 polise suikast ...
Bağlar ilçesinde uyum eğitimi alan çocuklar "Okuluna Hoş geldin" projesiyle eğlendi
YEREL HABERLER Bağlar ilçesinde uyum eğitimi alan çocuklar "Okuluna ...
Adana'dan Diyarbakır'a gelen kişi, annesini silahla yaraladı
YEREL HABERLER Adana'dan Diyarbakır'a gelen kişi, annesini silahla ...
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
YEREL HABERLER Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
Diyarbakır'da okulda yetiştirilen ayçiçeği tek kökte 65 baş verdi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da okulda yetiştirilen ayçiçeği tek kökte ...
Adana´dan geldiği Diyarbakır'da kapıyı açan annesini pompalı tüfekle yaraladı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Adana´dan geldiği Diyarbakır'da kapıyı açan annesini ...
Kayapınar Belediyesi "Uluslararası Çağrılı Fotoğraf Günleri" düzenleyecek
YEREL HABERLER Kayapınar Belediyesi "Uluslararası Çağrılı Fotoğraf ...
Adana´dan geldiği Diyarbakır'da kapıyı açan annesini pompalı tüfekle yaraladı
YEREL HABERLER Adana´dan geldiği Diyarbakır'da kapıyı açan annesini ...
Dicle Elektrik'ten Meral Akşener'e şikayette bulunan çiftçiyle ilgili açıklama:
YEREL HABERLER Dicle Elektrik'ten Meral Akşener'e şikayette bulunan ...
Üzerine bisiklet düşen 4 yaşındaki Hıdır beyin kanaması geçirdi
YEREL HABERLER Üzerine bisiklet düşen 4 yaşındaki Hıdır beyin ...
Vücudunda kurşun yaraları olan ceset bulundu
YEREL HABERLER Vücudunda kurşun yaraları olan ceset bulundu
Çocukların köpekleri saldırttığı 5 kediden 1'i öldü
YEREL HABERLER Çocukların köpekleri saldırttığı 5 kediden 1'i öldü
Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Kahraman'dan açıklama
YEREL HABERLER Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı ...
DBB sporcuları Spor Toto Kulüpler Yürüyüş Türkiye Final Yarışması'nda şampiyon oldu
YEREL HABERLER DBB sporcuları Spor Toto Kulüpler Yürüyüş Türkiye ...
Diyarbakır'da çevre dostu okul kendi enerjisini üretecek
YEREL HABERLER Diyarbakır'da çevre dostu okul kendi enerjisini ...
Diyarbakır'da 1,2 milyon dekar arazide modern sulama sistemi kullanılıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 1,2 milyon dekar arazide modern sulama ...
Meslek liselilerden 546 öğrencinin öğrenim gördüğü okula güneş enerjisi sistemi
YEREL HABERLER Meslek liselilerden 546 öğrencinin öğrenim gördüğü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.