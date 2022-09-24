Diyarbakır merkezli 7 ildeki `veri avı´ operasyonunda 6 tutuklama



Gıyasettin TETİKSerhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR merkezli 7 ilde, sahte e-posta üzerinden oltalama yöntemiyle haksız kazanç elde ederek lük yaşam süren ve yaşları 15 ile 20 arasında değişen 10 kişiye yönelik `veri avı´ operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte e-posta atarak oltalama yöntemi kullanılıp, birçok kişinin giriş bilgileri ile şifrelerinin çalındığı tespit edildi. Siber polislerinin takibe aldığı 10 kişilik hacker grubunun Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Sakarya ve Antalya´da olduğu belirlendi. Yapılan çalışmada yaşları 15 ile 20 arasında değişen 10 şüpheli, tespit edildi. 20 Eylül´de adreslerine 90 polisle `veri avı´ operasyonu düzenlendi. Ekipler, 10 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda suç unsuru materyaller bulundu. Polisin yaptığı incelemede, şüphelilerin elde ettikleri haksız kazançla lüks hayat sürdükleri ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü´ne getirilen 10 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6´sı, tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Serhat ÖZDEMİR

2022-09-24 11:01:12



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