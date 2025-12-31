Diyarbakır – Viranşehir kaç kilometre? Diyarbakır – Viranşehir arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Diyarbakır – Viranşehir arası kaç kilometre?

Diyarbakır ile Viranşehir arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 95 ila 110 kilometre arasında değişiyor. Bu mesafe farkı, Diyarbakır şehir merkezinden çıkış noktası ile Viranşehir’de varış yapılan mahalleye göre oluşabiliyor. En sık kullanılan rota, Diyarbakır’dan Şanlıurfa yönüne ilerleyen ana kara yolu üzerinden Viranşehir’e bağlanan güzergâh olarak öne çıkıyor.

Diyarbakır – Viranşehir arası kaç saat sürer?

Özel araçla Diyarbakır’dan Viranşehir’e yapılan yolculuklar, trafik ve yol koşullarına bağlı olarak ortalama 1,5 ila 2 saat sürüyor. Yolun büyük bölümünün düz ve açık olması sürüşü rahatlatırken, şehir çıkışları ve ilçe girişlerindeki trafik yoğunluğu süreyi etkileyebiliyor. Trafiğin sakin olduğu saatlerde yapılan yolculuklarda bu süre daha kısa olabiliyor.

Otobüsle Diyarbakır – Viranşehir yolculuğu ne kadar sürer?

Şehirlerarası otobüs ve minibüslerle Diyarbakır’dan Viranşehir’e ulaşım süresi genellikle 2 ila 2,5 saat arasında değişiyor. Seferlerde izlenen güzergâh, yolcu alma durakları ve kısa molalar toplam yolculuk süresini uzatabiliyor. Gün içinde sefer sayısının fazla olması, bu hattı toplu taşıma açısından da oldukça kullanışlı hale getiriyor.

Diyarbakır – Viranşehir arasında hangi güzergâhlar kullanılıyor? Bu iki nokta arasındaki yolculuklarda en yaygın kullanılan güzergâh, Diyarbakır’dan Şanlıurfa istikametine doğru ilerleyen ana kara yolu hattı üzerinden Viranşehir’e ulaşan rota olarak biliniyor. Alternatif olarak bazı sürücüler çevre köy ve beldelerden geçen tali yolları tercih edebiliyor; ancak bu güzergâhlar genellikle daha uzun sürüyor. Güzergâh seçimi, yolculuk süresi kadar yakıt tüketimini de etkiliyor. Yol koşulları ve mevsimsel etkiler Diyarbakır – Viranşehir yolu, Güneydoğu Anadolu’nun genel coğrafi yapısı gereği büyük ölçüde düz ve geniş yollardan oluşuyor. Yaz aylarında yüksek sıcaklıklar sürüşü zorlaştırabilirken, kış aylarında yağışlı havalarda yer yer görüş mesafesi azalabiliyor. Sis ve yağmurun etkili olduğu dönemlerde hız sınırlarına uyulması önem taşıyor. Yolculuk yapacaklar için önemli bilgiler Kısa sayılabilecek bu yolculuk öncesinde araç bakımı açısından özel bir hazırlık gerekmese de yakıt durumunun kontrol edilmesi yeterli oluyor. Gün içinde yapılan yoğun seferler sayesinde toplu taşıma ile ulaşım oldukça kolay sağlanabiliyor. Özellikle hafta sonları ve bayram dönemlerinde Viranşehir ilçe girişlerinde kısa süreli trafik yoğunlukları yaşanabileceği unutulmamalı.