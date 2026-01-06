Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır’da 3 bitişik bina tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Diyarbakır’da 3 bitişik bina tahliye edildi

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, kolonlarından birinde çatlaklar oluşan bina ile bitiğindeki 2 bina, tedbir amaçlı tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 20:47 Güncelleme: 07.01.2026 - 01:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 3 bitişik bina tahliye edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Göçmenler Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı Bakır-3 Apartmanı'nın zemininde bulunan demirci dükkanının kolonlarından birinde akşam saatlerinde çatlaklar oluştu.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından Bakır-3 Apartmanı'nda oturanlar ekiplerin yardımıyla tahliye edildi. Bitişiğindeki 5 katlı Altaş Apartmanı da tedbir amaçlı boşaltıldı.

        1 BİNA DAHA TAHLİYE EDİLDİ

        Diyarbakır Bağlar'da kolonlarından birinde çatlaklar oluşan bitişik 5 katlı 2 apartmanın tahliyesinin ardından 1 bina daha boşaltıldı.

        DHA'nın haberine göre; Valilik'ten konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Olası risklere karşı söz konusu bina tedbir amaçlı boşaltılmış, ayrıca bitişiğinde bulunan iki bina da güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmiştir. Binalardan toplam 83 kişinin tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Bölge emniyet şeridiyle kontrol altına alınarak vatandaşlarımızın can güvenliği sağlanmıştır. Olayın nedenine ilişkin teknik incelemeler ve hasar tespit çalışmaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve belediye uzman ekipleri tarafından planlı ve kontrollü bir şekilde sürdürülmekle birlikte gerekli tüm tedbirler alınmış olup süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Lodosta zorluk çeken motokuryeye siper oldular

        (DHA)- İSTANBUL'da lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ilerlemekte güçlük çeken motokuryeye, trafikte seyreden iki otomobil eşlik ederek güvenli şekilde ilerlemesini sağladı.

        #haberler
        #Diyarbakır
        #Bağlar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        "Grönland için askeri seçenek masada"
        "Grönland için askeri seçenek masada"
        "Sorumluluğun Türkiye'de olması doğal"
        "Sorumluluğun Türkiye'de olması doğal"
        Ukrayna için niyet bildirgesi imzalandı
        Ukrayna için niyet bildirgesi imzalandı
        İlk maçında parladı!
        İlk maçında parladı!
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        Fenerbahçe 2 golle finalde: Derbi heyecanı yaşanacak!
        Fenerbahçe 2 golle finalde: Derbi heyecanı yaşanacak!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Gabriel Paulista
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Gabriel Paulista
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Buldozer Fenerbahçe!
        Buldozer Fenerbahçe!
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Domenico Tedesco: Bütün kupaları istiyoruz
        Domenico Tedesco: Bütün kupaları istiyoruz
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 