Diyarbakırlılar Alişan ile coştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin on dördüncü durağı, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Diyarbakır oldu.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin son gününde konser veren sevilen sanatçı Alişan, Diyarbakırlılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Alişan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Nevruz Parkı’na kurulan sahnede on binlerce hayranıyla buluştu. REKLAM

Alanı dolduran kalabalık gece boyunca ünlü sanatçının söylediği şarkı ve türkülerle coşarak, halaylar çekti. Kendisine yazılan dövizleri de okuyan sanatçı, aslen Bingöllü olduğunu ama babasının doğum yerinin Diyarbakır olduğunu açıkladı.