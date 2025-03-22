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        Haberler Bilgi Yaşam Diyetinize yanıt alamıyorsanız dikkat! Zayıflayamıyor olmanızın sebebi kahvaltıda yaptığınız bu hata olabilir!

        Diyetinize yanıt alamıyorsanız dikkat! Zayıflayamıyor olmanızın sebebi kahvaltıda yaptığınız bu hata olabilir!

        Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu sıkça söylenir. Ancak sabahları yaptığınız küçük hatalar, kilo vermenizin önündeki en büyük engel olabilir. Diyetisyenler, sağlıklı ve dengeli bir kahvaltının hem metabolizmayı hızlandırdığını hem de gün boyu daha az kalori almanızı sağladığını belirtiyor. Peki, kahvaltıda sıkça yapılan hatalar neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 13:30 Güncelleme: 22.03.2025 - 13:30
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        Diyetinize yanıt alamıyorsanız dikkat!
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        Zayıflama sürecinizde ne yaparsanız yapın kilo veremiyor musunuz? Belki de sorun sabah kahvaltılarınızda yaptığınız farkında olmadığınız küçük ama etkili hatalarda gizli. Kahvaltı alışkanlıklarınızı gözden geçirmenin tam zamanı! İşte kilo vermenizi engelleyen o yaygın kahvaltı hataları…

        KAHVALTIYI TAMAMEN ATLAMAK

        Bazı araştırmalar kahvaltıyı atlayanların gün sonunda daha az kalori aldığını söylese de, çoğu uzman bu yöntemin riskli olduğunu vurguluyor. Kahvaltıyı atlamak gün içinde aşırı acıkmanıza ve özellikle gece geç saatlerde fazla yemenize neden olabilir. Yapılan araştırmalar, geç saatte yemek yiyen kişilerin obezite riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

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        ŞEKERLİ KAHVE İÇECEKLERİNE DİKKAT

        Sabah kahvesi ritüeliniz kilo verme sürecinizi sabote ediyor olabilir. Kremalı, şuruplu ve tatlı süslemelerle dolu kahve çeşitleri bol miktarda şeker içerir. 240 ml'lik aromalı bir latte, 24 gram şeker içerebilir. Bu da günlük şeker limitinizi hızla aşmanıza yol açar ve kilo alımına davetiye çıkarır.

        LİFLİ BESİNLERDEN UZAK DURMAK

        Kahvaltınızda yeterince lif yoksa kısa sürede acıkmanız kaçınılmaz. Lif, sindirimi destekler, kolesterolü düşürür ve uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Tam tahıllı ekmek, yulaf ezmesi, meyve gibi lif açısından zengin besinler kahvaltınızın vazgeçilmezi olmalı.

        YETERİNCE PROTEİN TÜKETMEMEK

        Protein, tokluk hissini artırır ve kas kütlesini korumanıza yardımcı olur. Araştırmalar, kahvaltıda yeterli protein almanın gün boyu daha az kalori tüketmenizi sağladığını gösteriyor. Yumurta, yoğurt, yulaf ve protein içeriği yüksek diğer besinler sabah tabağınızda mutlaka yer almalı.

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        PROTEİN KAYNAKLARINI SINIRLANDIRMAK

        Kahvaltıyı sadece yumurta ve yoğurtla sınırlamak yerine, farklı protein kaynaklarına da yer verin. Lor peyniri, ton balığı, tavuk, avokado ve baklagiller hem proteinden zengin hem de besleyici alternatifler sunar. Fındık ezmesi veya badem ezmesi gibi bitkisel protein kaynakları da iyi birer seçenek olabilir.

        BESİN DEĞERİ DÜŞÜK ATIŞTIRMALIKLARA YÖNELMEK

        Sabahları poğaça, simit, bisküvi gibi besin değeri düşük atıştırmalıklar tüketmek hem sizi tok tutmaz hem de gereksiz kalori almanıza neden olur. Bu tür besinler genellikle yüksek oranda şeker ve sağlıksız yağ içerir.

        SAĞLIKLI YAĞLARI GÖZ ARDI ETMEK

        Kahvaltıda sağlıklı yağ tüketmemek, kilo verme sürecini yavaşlatabilir. Avokado, zeytinyağı, ceviz ve badem gibi sağlıklı yağlar, uzun süre tok kalmanızı sağlar ve vücudun yağda çözünen vitaminleri emmesine yardımcı olur. Üstelik kalp sağlığınızı da korur.

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        YETERİNCE BESLENMEMEK

        Kahvaltıda sadece bir meyveyle geçiştirmek ya da yetersiz porsiyonlar tüketmek, gün içinde atıştırmalıklara yönelmenize neden olabilir. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sabah saatlerinde almak, gün boyunca daha az yemenizi sağlar.

        GEÇ SAATTE KAHVALTI YAPMAK

        Kahvaltıyı ne kadar geç yaparsanız, diğer öğünleriniz de o kadar gecikir. Bu durum gece geç saatlerde yeme alışkanlığına yol açabilir. Araştırmalar, erken saatlerde kahvaltı yapanların daha fazla kilo verdiğini ve vücudun doğal ritminin bu şekilde daha iyi çalıştığını gösteriyor.

        YETERLİ SU TÜKETMEMEK

        Su içmek sadece genel sağlık için değil, kilo vermek için de çok önemli. Su, metabolizmayı hızlandırır ve vücudun yağ yakma kapasitesini artırır. Ayrıca susuzlukla açlığı karıştırmanızı engelleyerek gereksiz atıştırmalıkları azaltır.

        Kaynak: Health, Eating Well, Times of India

        Fotoğraf kaynak: Istock

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