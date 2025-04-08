Diyette avokado tüketilir mi, ne kadar tüketilir?

Diyet yaparken birçok yiyeceğe soru işaretiyle yaklaşılır; hele ki yağlı olduğu söylenen bir meyveden söz ediliyorsa… İşte avokado tam olarak bu kategoride yer alıyor. Kimisi “asla dokunma, çok kalorili”, kimisi de “aman eksik etme, faydası çok” diyor. Durum böyle olunca da akıllar karışıyor haliyle. Diyette avokado yenir mi sorusu da tam bu ikilemin içinde sıkışıp kalıyor. Kalorisi yüksek olsa da, sağlıklı yağlar açısından zengin olduğu söyleniyor. Peki ama gerçekten diyet yaparken avokado yemek mantıklı mı? Ve en önemlisi, yenecekse ne kadar yenmeli?

AVOKADO KALORİ AÇISINDAN DİYETE UYGUN MU?

İşin ilk durağı her zaman kaloridir, değil mi? Evet, avokado kalorili bir meyve. Orta boy bir avokado yaklaşık 250-300 kalori civarında olabilir. Bu rakam kulağa yüksek gelebilir ama burada göz ardı edilmemesi gereken bir şey var: o kalorinin nereden geldiği. Avokado, doymamış yağlar açısından oldukça zengin bir kaynak. Yani kalori verse de bu kaloriler vücuda zarar değil, fayda sağlar. Aynı zamanda içerdiği lif sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir. Dolayısıyla sadece kalorisine bakarak “bu diyetlik değil” demek haksızlık olur. Kalori evet var, ama karşılığı da var.

REKLAM DİYETTE AVOKADO YENİR Mİ? Diyette avokado yenir mi, cevabı tamamen miktar ve zamanlamaya bağlı olan bir soru. Diyetisyenler genellikle avokadoyu, doğru porsiyonla sınırlı kalmak kaydıyla tavsiye ediyor. Çünkü bu meyve, sağlıklı yağların yanı sıra potasyum, E vitamini ve çeşitli antioksidanlar da içeriyor. Özellikle sabah kahvaltılarında bir dilim tam tahıllı ekmek üzerine ezilmiş avokado eklemek, hem doyurucu hem de enerji verici bir seçenek olabilir. Ayrıca salatalarda kullanıldığında, ekstra yağ koymaya gerek kalmadan hem tat hem de besleyicilik sağlar. Ama her şeyde olduğu gibi burada da “ne kadar?” sorusu kilit. DİYETTE AVOKADO NE KADAR TÜKETİLMELİ? Burada iş biraz dengeye dayanıyor. Diyette avokado ne kadar tüketilmeli sorusuna verilecek net bir sayı yok belki ama genel öneri günde çeyrek ila yarım avokadoyu geçmemek yönünde. Yani tüm avokadoyu bir oturuşta yemek, hele ki diyet yapılıyorsa, pek mantıklı değil. Çünkü porsiyon arttıkça alınan kalori de artar. Üstelik bu meyve, tok tutma konusunda başarılı olduğu için çok fazlasına zaten gerek kalmaz. Çeyrek avokado bile çoğu zaman bir öğünde yeterince tatmin edici olabilir. Ayrıca sık tüketilecekse, o günkü diğer yağ kaynaklarını da azaltmak gerekir. Örneğin zeytinyağlı bir salataya bir de avokado ekliyorsanız, yağı biraz kısmakta fayda var.