Diyette petibör bisküvi yenir mi? Diyette petibör bisküvi yemek kilo aldırır mı?
Diyet yaparken tatlı ve atıştırmalıklardan uzak durmak zor gibi görünebilir. Ancak bazen pratik bir ara öğün ya da açlığı bastıracak küçük bir atıştırmalık arayışına gireriz. Bu noktada petibör bisküvi, birçok kişinin aklına gelen ilk seçeneklerden biri oluyor. Hafif yapısı, kolay ulaşılabilir olması ve çay ile mükemmel uyumu, onu cazip bir tercih haline getiriyor. Peki, Diyette petibör bisküvi yenir mi? Diyette petibör bisküvi yemek kilo aldırır mı?
Diyet yaparken her gıdanın besin değerine, içerdiği karbonhidrat ve yağ oranına dikkat etmek gerekiyor. Gün içinde pratik bir atıştırmalık tüketmek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği petibör bisküvi, masum gibi görünse de içeriğinde ne olduğu çoğu zaman göz ardı ediliyor. Peki, petibör bisküvi diyet yapanlar için uygun bir seçenek mi? İşte, konuyla ilgili merak edilen soruların cevapları.
DİYETTE PETİBÖR BİSKÜVİ KİLO ALDIRIR MI?
Petibör bisküvi, çocukluktan beri mutfağımızda yer eden klasik atıştırmalıklardan biri olarak tüketilmeye devam ediyor. Özellikle çay saatlerinin vazgeçilmezi olan bu bisküvi, sade ve hafif görüntüsüyle masum görünse de, diyet yapanlar pek de uygun bir ürün olmayabilir. Kilo verme sürecinde dikkatli tüketilmediğinde kilo almaya yol açan petibör bisküvinin içeriğine baktığımızda genel olarak un, şeker, bitkisel yağ ve süt tozu gibi bileşenlerden oluştuğunu görürsünüz. Bu bileşenler, petibör bisküvinin karbonhidrat ve yağ açısından zengin bir atıştırmalık olmasını sağlar. 100 gramında yaklaşık 450 kalori bulunan petibör bisküvi, yüksek enerji içeriğine sahiptir. Şeker ve rafine un oranı yüksek olduğu için kan şekerini hızla yükseltir ve kısa süre sonra tekrar acıkmanıza neden olabilir. Ancak unutulmaması gerekir ki özellikle diyet sürecinde paketli ve işlenmiş gıda tüketiminde uzak durulmalıdır.
PETİBÖR BİSKÜVİ DİYETTE YENİR Mİ?
Diyet yaparken petibör bisküvi tüketmek tamamen yasak değildir, ancak dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunur. İlk olarak diyet yaparken karbonhidrat dengesini iyi ayarlamak gerekir. Petibör bisküvi, yüksek karbonhidrat ve şeker içerdiği için günlük alım miktarı sınırlandırılmalıdır.
Bu yüzden diyette petibör bisküvi tüketirken şu noktalara dikkat edebilirsiniz:
DİYETE UYGUN PETİBÖR BİSKÜVİ İLE YAPILABİLECEK TATLI TARİFİ
Diyet yaparken tatlı krizlerine girmek kaçınılmaz ancak, bu tatlı krizlerini sağlıklı ve düşük kalorili alternatiflerle atlatmak mümkün. Petibör bisküvi kullanarak hem lezzetli hem de diyet dostu bir tatlı yapabilirsiniz. İşte şekersiz ve düşük kalorili, petibör bisküvisi ile hazırlayabileceğiniz pratik bir tarif:
Diyet Muhallebili Petibör Tatlısı
Malzemeler:
Yapılışı:
PETİBÖR BİSKÜVİSİ KALORİSİ NEDİR?
Petibör bisküvinin ortalama kalori değerleri:
1 adet (yaklaşık 7-8 gram): 35-40 kalori
100 gram: 450 kalori
4 adet (ortalama bir porsiyon): 140-160 kalori