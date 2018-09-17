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Dizel mi, benzin mi, otogaz mı?

Akaryakıt fiyatlarının etkisiyle yakıt cimrisi araçlar revaçta. Dizel araç sayısı sadece son 5 yılda 2 milyon arttı. Ancak kulaktan dolma ve ezbere bilgiler sizi yanıltmasın. Kullanım alışkanlıkları da çok önemli

17.09.2018 - 12:03 | Güncelleme:

Trafikteki toplam araç sayısı 22.7 milyon, bunun yüzde 54.3’ü yani 12.3 milyonu otomobillerden oluşuyor. Otomobillerin 3.1 milyonu benzinli, 4.5 milyonu dizel, 4.7 milyonu ise otogazlı (LPG).

Posta'da yer alan habere göre; son 5 yılda en büyük artış dizel araçlarda görüldü. 2013’te dizel araç sayısı 2.5 milyondu. Yani 2 milyon adetlik artış söz konusu. Sıfırlanacaksa aynı dönemde benzinli araç sayısı sadece 234 bin, otogazlı araç da 765 bin adet arttı. Talebin benzinden ziyade dizel ve otogaza dönmesinin en önemli nedeni akaryakıt maliyeti. Ancak benzin, araç alırken bir avantaj olarak görülüyor. Sıfır araçta bu avantaj daha belirgin.

Örneğin; şu anda aynı donanıma sahip araçlardan benzinli olan, dizele göre 22 bin lira daha ucuz. 105 bin Km sonra 1.6 veya 1.2 turbo benzinli bir araç şehir içinde ortalama 8.5 litre yakıyor. 1.6 dizel bir araç da şehir içinde 100 km’de yaklaşık 6 litre tüketiyor. Km’de benzinli araç 58 kuruş, dizel ise 37 kuruş yakıyor. Fark 21 kuruş. Yani 6 litre yakan dizel aracı tercih eden bir kişi benzinli ile farkı ancak 105 bin kilometrede veya hergün yaklaşık 50 kilometre yol yapıyorsa 6 yılda kapatabiliyor. Dizelde artıya geçmek için 105 bin km’nin aşılması şart. 6 yıldan uzun kullanmayacaksanız baştan 22 bin lira fazladan ödemeyin.

LPG'DE DURUM NE?

LPG’li araçlar, km’de benzinliye göre yüzde 20 fazla yakıyor. Benzin 6.88 lirayken, otogaz ise 3.79 lira. 100 km’de 8.5 litre tüketen benzinli araç 58.48 lira, tüketimi 10.2 litre olan LPG’li araç 38.65 lira yakıyor. LPG’li de 100 km’de 19.82 liralık avantaj var. Otogaz sistemlerinin maliyeti 1600-3500 lira arasında. LPG şu haliyle avantajlı gibi. Ama soğuk havalarda aracın benzinden LPG’ye geçmesi 4-5 Km’yi buluyor. LPG benzinliye göre avantajlı gibi görünse de dizelin gerisinde kalıyor.

PRATİK BİLGİLER
Rölantide ısıtma yapmayın
Ani fren ve kalkıştan kaçının
Yokuş aşağı gaza dokunmayın
Fazla ağırlıklardan kurtulun. Örneğin stepne yerine lastik tamir kiti (hava spreyi gibi) taşıyın
Üreticinin tavsiye ettiği lastik ebatını kullanın
Araç bakımını zamanında yaptırın
Hava ve yakıt filtresini her bakımda değiştirin
Vitesi boşa almayın
Sık sık camları indirip kaldırmayın, tüketim artar
Sis farlarınızı zorunlu olmadıkça yakmayın
Klimayı gerek duymadıkça kullanmayın. Kullanmak yakıt tüketimini yüzde 3 arttırır
Açık camlar 100 km/saat hızda yüzde 3-4 ekstra yakıt tüketimine yol açar
Lastik hava basıncını fabrika verilerinde tutun. Doğru hava basıncı yüzde 5 tasarruf etmenizi sağlar
Düz yolda ara ara ayağınızı gazdan çekin, araç kendi kuvvetiyle yol alsın. Yakıt tüketiminde çok fark eder
Camlar açık gitmek tüketimi artırır. İlle de açacaksanız 2 parmak aralık bırakın
Aracınızda start-stop özelliği varsa yoğun trafikte ve ışıklarda açık tutun
Uzun yolda hız sabitleyici (cruise control) kullanın
Gaz pedalı yakıt tüketiminde kilit öneme sahip. Dur-kalklarda gaz pedalına çok basmayın
İkince el otomobillerde düşük km’li ve garantisi devam eden dizel araçlara talep olsa da km arttıkça benzinli araçlar öne çıkıyor

 

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