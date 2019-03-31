Diziler bu akşam yok mu? Nöbet, Elimi Bırakma, Kardeş Çocukları, Savaşçı bu akşam yayınlanacak mı? soruları izleyicilerin araştırdığı soruların başında geliyor. Türkiye bugün 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gitti. Gözler seçim sonuçlarında olunca, tüm televizyon kanalları da bugünkü yayın akışlarında da değişikliğe gittiler. İşte diziler bu akşam var mı? sorusunun cevabı ve SHOW TV, Star Tv, TRT 1, Fox Tv yayın akışı
DİZİLER BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Bu akşam Nöbet, Elimi Bırakma, Kardeş Çocukları, Savaşçı dizileri ekranlarda oluyordu. Ancak bugün yapılan yerel seçimler nedeniyle kanallar yayın akışlarında değişikliğe gitti. Tüm kanallar seçim özel programı yayınlayacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI - 31 MART PAZAR
06.15 Güldür Güldür Show Tekrar
08.15 Hayat Güzeldir Yeni Bölüm
10.00 Pazar Sürprizi Canlı
13.00 Lezzet Akademisi Yeni Bölüm
15.00 Yeni Gelin Tekrar
18.45 Hafta Sonu Ana Haber Canlı
20.00 Ece Üner'le Yerel Seçim 2019 Canlı
00.00 İhanetin Bedeli
01.30 Yabancı Sinema
03.00 Gülperi Tekrar
05.15 Pazar Sürprizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI - 31 MART
06.15 Beni Böyle Sev
08:55 1'de Bugün
09:05 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 1'de Bugün
13:10 Tozkoparan
16:00 Seçim 2019
05:45 Ömür Dediğin
STAR TV YAYIN AKIŞI - 31 MART
07:00 HAYAT BAZEN TATLIDIR
10:00 ÖZLEM DENİZMEN'LE KADINCA
12:00 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK
13:30 CEHENNEM MELEKLERİ 2
15:30 SÖZ
17:30 STAR HABER
00:15 KARDEŞ ÇOCUKLARI
03:00 UFAK TEFEK CİNAYETLER
04:30 TÜRK MÜZİĞİ
05:30 İKİ AİLE
FOX TV YAYIN AKIŞI - 31 MART
08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Bizim Hikaye
13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi (Yeni Bölüm)
15.30 Yasak Elma
17.30 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu Canlı
18.30 FOX Seçim 2019 Canlı
01.00 Bir Aile Hikayesi
02.45 İnadına Aşk
05.15 Kiraz Mevsimi
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