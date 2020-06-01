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Diziler ne zaman başlayacak? Corona sonrası dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?

Diziler, koronavirüs tedbirleri kapsamında setlerine ara verildiği için yayınlanamıyor. Bu günlerde televizyonda sık sık eski dizilerin tekrarları ve sinema filmleri yayınlanıyor. Peki diziler ne zaman başlayacak?

Dizi

Diziler ne zaman başlayacak? sorusu izleyicilerin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kanallar ve dizi yapımcıları, birçok dizi için setlerin ertelenmesi kararını vermişti. Tüm Türkiye yavaş yavaş normalleşirken, izleyicilerin gözü de dizilerin yeniden ekranlara geleceği tarihte. İşte dizilerle ilgili son durum...

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizilerin ne zaman başlayacağı ile ilgili net bir açıklama yok. Ancak bazı dizilerin çekimlerinin başladığı yönünde haberler geliyor. Show TV'de ekranlara gelen Kuzey Yıldızı'nın yeni bölümü Cumartesi günü yayınlanacak. Kanal D'de ekranlara gelen Zalim İstanbul dizisinin çekimlerinin başladığı da, Agah karakterini canlandıran Fikret Kuşkan'ın kronik rahatsızlığı nedeniyle dizi kadrosundan ayrıldığını duyurması ile birlikte ortaya çıktı. Dizilerle ilgili güncel haberler geldikçe ayrıntılar haberimizde olacak.

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ YAYINLANACAK MI?

Kış sezonunda yayınlanan dizilerin önümüzdeki günlerde yeniden ekranlara gelip gelmeyeceği tahmininde bulunmak için henüz erken. Ancak bazı dizilerin yaz döneminde değil, yeni sezonda ekranlara geleceği düşünülüyor. Henüz dizi yapımcıları ya da oyunculardan bu konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi.

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