DJ GEZGİN NEHRE Mİ ATILDI?

Fatma Karahan geçtiğimiz haftalarda "Cemal ve arkadaşı beni hayvanat bahçesi ve göl olan bir yere götürdü. Kardeşimi hayvanat bahçesine gömmüş veya o göle atmış olabilirler." iddiasında bulundu. Cemal Durmaz'ın arkadaşı Onur Gültepe ise söz konusu yerin Gediz Irmağı Deltası olduğunu söyledi. Fatma Karahan ise Gedeiz Irmağı Deltası'nın kendisinin görütürldüğü yer olmadığını söyledi. Ancak Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibine bağlanan bir gördü tanığı ise 2017 Şubat Ayı'nda Gediz Irmağı Deltası'na şüpheli birinin aracından içerisinde ceset olduğu izlenimi veren bir çuvalı attığını söyledi. Görgü tanığının ifadesi sonrası DJ Gezgin'in cesedinin Gediz Irmağı'na atılma ihtimali de değerlendirilmeye başlandı.