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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; yaptığı elektronik müzikler ile tanınan DJ Valeron, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Maslak’ta bulunan bir mekanda sahne alan Valeron ve kadın arkadaşı, fotoğrafları çekilirken panikledi.