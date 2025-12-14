Habertürk
        Djalo'dan hakem yönetimine tepki - Trabzonspor Haberleri

        Djalo'dan hakem yönetimine tepki

        Beşiktaş'ın defans oyuncusu Tiago Djalo, 3-3 berabere kaldıkları Trabzonspor maçının ardından hakem yönetimine tepki gösterdi. Djalo, "Hakem bizi oyundan düşürdü" dedi.

        Giriş: 14.12.2025 - 23:11 Güncelleme: 14.12.2025 - 23:11
        Djalo'dan hakem yönetimine tepki!
        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ın stoperi Tiago Djalo, hakem yönetimini eleştirdi.

        HAKEM YÖNETİMİNE TEPKİ

        Hakem Ali Şansalan'ın kararlarına tepki gösteren Portekizli stoper, "Savaştık bugün maçta. İkinci yarı bizim için biraz zor oldu, 2. golden sonra. Hakemlerle ilgili konuşmak istemem ama hakem bizi oyundan düşürdü, bize yardım etmedi. Hakem yönetimi aleyhimizeydi. Biz ekip olarak mücadele ettik. 3-1'den sonra maalesef 2 gol yemememiz gerekiyordu ama bunlar futbolda var.

        Birçok kez sol bek oynadım, elimden geldiğince takıma yardım etmek istedim. Kazanmak için yetmedi. 11'e 10'dan bağımsız, ikili mücadelelerde daha iyi olabilirdik. Biz de öğrenerek gelişeceğiz." ifadelerini kullandı.

