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Djedje, Ankaragücü'nde mutlu

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün Fildişi Sahilli futbolcusu Dja Djedje, Ankara'dan yaşamaktan mutlu olduğunu ifade etti

07 Eylül 2018 Cuma, 12:06:00 | Güncelleme:

Djeje, kulübün resmi internet sitesinde yer alan röportajında, transfer sürecinin biraz uzadığını vurgulayarak, "Watford ile sözleşmemi feshetme işlemlerim biraz uzun sürdü. Ankaragücü'nden ilk teklif aldığım zaman kendimi mutlu hissettim. Teknik direktörümüz ve sportif direktörümüz ile görüştüm. Burada bulunmanın önemini anlattılar. Kendimce hiç sorun olmadan gelmeyi kabul ettim." şeklinde görüş belirtti.

Fransa ve İngiltere'ye göre Türkiye'nin ve Ankara'nın daha farklı bir yaşam yeri olduğunu aktaran Dja Djedje, "Farklı kültürler barındırıyor. Burada yaşamaktan dolayı mutluyum. Her geçen gün daha da şehri keşfetmeye çalışıyorum. Şehrimizin insanları çok sempatik." ifadelerini kullandı.

Fildişi Sahilli futbolcu, Trabzonspor ile oynadıkları maçta taraftarlardan çok etkilendiğinin altını çizerek, "O atmosfer muhteşemdi ve stat bana tamamen dolu gibi geldi. Watford'da çok bir şey yaşayamadım. İlk zamanlarımda sakatlandım. Ancak taraftarlar Marsilya'daki performansımdan dolayı beni seviyorlardı. Ankaragücü taraftarları ile karşılaştırdığımda ise Türk taraftarların çok fanatik olduğu sonucunu ortaya çıkardım." değerlendirmesinde bulundu.

Djedje, kendisi için önemli olan noktayı taraftarlara, takım arkadaşlarına ve hocasına kendisini göstermek olarak belirterek, şunları kaydetti:

"Antrenmanlarda sıkı çalışıyoruz. Futbolu seven bir taraftarın önünde oynamak gerçekten çok motive edici bir durum. Böyle olunca da oynama isteğim iki katına çıkıyor. Takım arkadaşlarım ile hemen kaynaşmaya başladım. Zaten Türkiye'de tanıdığım insanlar da var. Buraya adapte olmak ilk hedefim. Taraftarlarımızın videolarını izlediğimde çok etkilendim. Lige orta düzeyde başladık. Biraz zamana ihtiyacımız var. Özellikle Kasımpaşa maçında iyi mücadele ettik. Hedefimiz her maç puan almak olacaktır."

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