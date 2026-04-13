Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Teyit DMM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen sözlere yalanlama

        DMM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen sözlere yalanlama

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen 'İran veya Lübnan'a bir saldırı olursa bunu Türkiye'ye yapılmış sayarız' ifadelerinin tamamen asılsız olduğunu açıklayarak, "Söz konusu asılsız iddiaların amacı; Türkiye'nin bölgesel barışın inşasındaki öncü rolünü gölgelemek, ülkemizi çatışma ve kriz ortamlarının içerisine çekmek, uluslararası kamuoyunda yanlış bir algı oluşturarak dezenformasyon üzerinden siyasi manipülasyon yapmaktır" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 01:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya mecralarında paylaşılan ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen ‘İran veya Lübnan’a bir saldırı olursa bunu Türkiye’ye yapılmış sayarız’ ifadeleri tamamen asılsızdır. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman olduğu gibi bölgemizde yaşanan son gerilim ve çatışmalarda da sağduyunun sesi olmuş; barışı, refahı ve güvenliği savunan yapıcı tutumuyla tüm dünya tarafından takdirle takip edilen bir yaklaşım sergilemiştir. Söz konusu asılsız iddiaların amacı; Türkiye’nin bölgesel barışın inşasındaki öncü rolünü gölgelemek, ülkemizi çatışma ve kriz ortamlarının içerisine çekmek, uluslararası kamuoyunda yanlış bir algı oluşturarak dezenformasyon üzerinden siyasi manipülasyon yapmaktır. Kasıtlı ve organize bir şekilde belirli bir kaynaktan yayılan bu tür manipülatif paylaşımlara, kara propaganda faaliyetlerine ve psikolojik harp taktiklerine itibar edilmemesi; yalnızca resmi kanallardan yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir. Gerçek dışı iddialarla yürütülen her türlü algı operasyonlarına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Artemis II mürettebatı Dünya'ya döndü

        ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a gönderdiği ilk insanlı uzay aracı, sorunsuz şekilde Dünya'ya dönüş yaptı. Artemis II görevini başarıyla tamamlayan Orion kapsülü TSİ 03.07'de Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
